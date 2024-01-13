Тенденции этого дня неоднозначны. Наибольшие сложности связаны с общением людей, поэтому встречи и переговоры будут проходить совсем не так, как хотелось бы, могут возникать разногласия, поводы для споров и претензий. В этот день не приходится рассчитывать на помощь со стороны. Маловероятны также приятные признания, романтические свидания. Даже в отношениях влюбленных доминируют расчетливость, логика и здравый смысл.
ГОРОСКОП НА 14 ЯНВАРЯ ⟩ Овны могут утонуть в своих проблемах, а Ракам придется приложить много сил для достижения целей
Складывается благоприятная ситуация для получения и анализа информации, работы над давно начатыми проектами, учебы и повышения квалификации. Можно планировать на этот день поездки и посещение увеселительных заведений, однако следует избегать любых мероприятий, которые могут затянуться допоздна или потребовать активного общения с малознакомыми людьми.
Овен
Овнам предстоит решить массу сложных проблем. Финансовая ситуация нестабильна, есть вероятность как денежных поступлений, так и значительных расходов, в том числе непредвиденных. Вы склонны переоценивать свои возможности, тратить слишком много, делать необдуманные покупки. Участие в рискованных мероприятиях может нанести ущерб здоровью; поберегите себя, сделайте выбор в пользу спокойного отдыха.
Сложный день для влюбленных, ваши чувства проходят этап проверки на прочность. Придется работать над собой, пересмотреть свои приоритеты, чтобы сохранить важные для вас отношения. Будьте готовы к переменам.
Телец
Этот день обещает профессиональные успехи тем, кто умеет работать самостоятельно – получение помощи маловероятно, да и на толковые рекомендации окружающие на удивление скупы. Не исключены проблемы со здоровьем; жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению, поэтому вам следует избегать перегрузок.
Придется заняться решением финансовых проблем, пересмотреть планируемые расходы. Будьте готовы отказаться от необязательных покупок и развлечений. Растут потребности членов семьи, следует уделить максимум внимания старшим родственником. Сложны и неоднозначны отношения с любимым человеком, нужно быть очень терпеливым, чтобы в них разобраться.
Близнецы
Проблемы сосредоточены в сфере личных отношений, и именно эта область требует вашего особого внимания. Не рассчитывайте на то, что проблемы уладятся сами собой, разногласия будут забыты, а компромисс – легко достигнут. День не самый простой, вы склонны к раздражительности, быстро устаете от общения даже с самыми близкими людьми, но отдаете себе отчет в том, что окружающие нуждаются в вашем внимании.
Нежелательны любые перегрузки, а также занятия, связанные с риском или подразумевающие опасность для жизни и здоровья. Нежелательны любые незапланированные покупки, а также контакты с людьми, которые легко расстаются со своими и чужими деньгами.
Рак
Этот день не принесет профессиональных побед – по крайней мере, легких. Можно не сомневаться, что достижение поставленных целей потребует от вас значительных усилий, конкуренция будет жесткой, а действия недоброжелателей – активными и обдуманными. Не торопитесь принимать решения, касающиеся покупок и инвестиций: в данный момент вам лучше быть экономнее.
Непросты отношения с любимым человеком, да и дружеские встречи проходят не так приятно, как хотелось бы. Не нужно торопиться и совершать поступки, последствия которых будут сказываться в течение долгого времени; сегодня вы не можете похвастаться ни предусмотрительностью, ни осторожностью.
Лев
Складывается неплохая ситуация для тех, кто стремится продемонстрировать свои незаурядные профессиональные качества и готов к жесткой конкурентной борьбе. Помните, что сегодня окружающие обращают внимание не только на ваши достоинства, но и на слабые стороны, и уделите особое внимание укреплению авторитета; неплохо бы поработать и над своим имиджем. Нежелательны расходы, связанные с развлечениями, азартными играми, участием в сомнительных мероприятиях.
Не стоит в этот день выяснять отношения с любимым человеком, обсуждать существующие проблемы. Вы не готовы к конструктивной критике и обижаетесь на любую мелочь, что не облегчает ни ведение диалога, ни поиск компромисса.
Дева
Хороший день для работы и учебы. Можно проводить ранее запланированные переговоры и встречи, а также участвовать в увеселительных мероприятиях – но только в том случае, если они не помешают вам уделить внимание действительно важным делам и решить актуальные проблемы. Чрезвычайно полезным будет следование составленному графику; не стоит полагаться на свою способность к импровизации.
Это непростой период с точки зрения отношений с родственниками и любимым человеком, однако найти общий язык и избежать конфликтов вам вполне по силам. Нежелательно торопить события, заставлять близких принимать решения или совершать поступки, к которым они не готовы.
Весы
В целом день достаточно комфортный и спокойный, однако жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению, не исключены недомогания, переутомление, проявления раздражительности. Вы нуждаетесь в положительных эмоциях, и наверняка получите их, если найдете возможность повидаться с друзьями, не упустите случай отдохнуть в хорошей компании.
Не стоит планировать на этот день долгие и опасные поездки, участие в спортивных состязаниях или иные дела, связанные с серьезными физическими нагрузками. Зато можно добиться отличных результатов в учебе или интеллектуальном труде, изменить к лучшему отношения с любимым человеком и родственниками.
Скорпион
Это хороший день для сотрудничества, объединения усилий с проверенными партнерами и достойными доверия людьми. Не всегда возможно принять правильное решение самостоятельно, поэтому следует прислушиваться к советам опытных коллег. Нежелательно проявление инициативы в неизученных областях. Решения, которые сейчас кажутся очевидными, вряд ли будут правильными.
Не исключены трудности в семье, могут потребовать особого внимания старшие родственники. Жизненный потенциал несколько снижен, возможно обострение хронических заболеваний. Это не самый подходящий день для активных развлечений и тяжелого физического труда.
Стрелец
Отношения с любимым человеком и ситуация в личной жизни в целом станут причиной серьезных волнений. Вы склонны придавать слишком большое значение своим прошлым ошибкам и промахам, винить себя во всех бедах; это деструктивная тенденция, которая не приведет ни к чему хорошему. Сосредоточьтесь на решении существующих проблем и постарайтесь не выдумывать новых – они не нужны ни вам, ни вашим близким.
Друзья не только помогут советом, но и найдут способ поднять вам настроение. От них же будут исходить и интересные деловые предложения, открывающие заманчивые профессиональные и финансовые перспективы.
Козерог
Этот день хорошо подходит для активного отдыха, занятий спортом, прогулок на свежем воздухе. Вы полны энергии, но не всегда можете найти ей должное применение. Легко дается решение бытовых вопросов, появляется возможность сделать свое жилище более уютным и комфортным, радующим глаз. Вероятны подарки, приятные сюрпризы, подготовленные друзьями и родственниками.
Романтическое свидание пройдет хорошо, вы не пожалеете о том, что признались в своих чувствах или рассказали о сокровенном. Это день подлинной близости с любимым человеком, полного взаимопонимания и абсолютного взаимного доверия.
Водолей
В целом день пройдет неплохо, хотя некоторые разочарования и мелкие трудности все же не исключены. Сегодня вы сможете добиться успехов в учебе, блестяще справиться с решением творческих задач. Появляются интересные идеи, не приходится жаловаться на недостаток фантазии и изобретательности. Вероятны удачные покупки и инвестиции, можно задуматься об открытии собственного дела, взвесить все «за» и «против».
В личной жизни складывается ситуация, требующая решительных действий, при этом нет причин для опасений и тревоги. Вы получите то, к чему стремитесь, и идти ради этого на слишком большие жертвы не придется; однако вскоре появится новая цель и ваше душевное равновесие будет нарушено.
Рыбы
День интересный, полный сюрпризов и неожиданностей. Складываются благоприятные условия для того, чтобы воплотить в жизнь давние планы, осуществить мечты и реализовать замыслы. Будьте решительны, не теряйте времени зря – можно успеть многое, если полагаться на себя и рассуждать логически. Этот день подходит для решения бытовых проблем, преодоления разногласий с родственниками, обсуждения вопросов, которые касаются всех членов семьи.
Массу приятных впечатлений принесут вам поездки; посещение торжественных мероприятий и участие в праздниках наверняка поднимут настроение. Не забудьте уделить внимание и любимому человеку, сегодня вы сможете порадовать друг друга.