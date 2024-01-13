ГОРОСКОП НА 14 ЯНВАРЯ ⟩ Овны могут утонуть в своих проблемах, а Ракам придется приложить много сил для достижения целей

Близнецы

Проблемы сосредоточены в сфере личных отношений, и именно эта область требует вашего особого внимания. Не рассчитывайте на то, что проблемы уладятся сами собой, разногласия будут забыты, а компромисс – легко достигнут. День не самый простой, вы склонны к раздражительности, быстро устаете от общения даже с самыми близкими людьми, но отдаете себе отчет в том, что окружающие нуждаются в вашем внимании.

Нежелательны любые перегрузки, а также занятия, связанные с риском или подразумевающие опасность для жизни и здоровья. Нежелательны любые незапланированные покупки, а также контакты с людьми, которые легко расстаются со своими и чужими деньгами.

Рак

Этот день не принесет профессиональных побед – по крайней мере, легких. Можно не сомневаться, что достижение поставленных целей потребует от вас значительных усилий, конкуренция будет жесткой, а действия недоброжелателей – активными и обдуманными. Не торопитесь принимать решения, касающиеся покупок и инвестиций: в данный момент вам лучше быть экономнее.

Непросты отношения с любимым человеком, да и дружеские встречи проходят не так приятно, как хотелось бы. Не нужно торопиться и совершать поступки, последствия которых будут сказываться в течение долгого времени; сегодня вы не можете похвастаться ни предусмотрительностью, ни осторожностью.

Лев