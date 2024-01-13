Стали известны новые подробности смерти королевы Елизаветы II

Королева Велибритании Елизавета II ушла из жизни в сентябре 2022 года. Но только сейчас издание Daily Mail решило озвучить подробности этой смерти. Журналисты цитируют книгу королевского биографа Роберта Хардмана «Карл III: Новый король. Новый двор. Взгляд изнутри», в которой немало деталей, ранее не озвученных, сообщает Womanhit.
Например, там рассказывается, что принц Чарльз перед смертью матери провел с ней наедине целый час. С ним была его жена Камилла. А потом Чарльз отправился собирать грибы. Как пишет Daily Mail, для того, чтобы «прочистить голову и позволив своей сестре, принцессе Анне, и другим родственникам провести с ней время».
Но когда Елизавета II покинула этот мир, он тут же вернулся домой и первым делом позвонил принцу Уильяму, чтобы сообщить печальную новость.
Как выяснилось, королева ушла из жизни во сне. Это следует из записки личного секретаря Эдварда Янга, которая все это время хранилась в Королевском архиве и о которой широкой публике не было известно.
«Очень мирно. Во сне. Ушла. Старость. Она бы не осознала происходящего. Никакой боли», – говорится в этой тайной записке.