Стали известны новые подробности смерти королевы Елизаветы II

Например, там рассказывается, что принц Чарльз перед смертью матери провел с ней наедине целый час. С ним была его жена Камилла. А потом Чарльз отправился собирать грибы. Как пишет Daily Mail, для того, чтобы «прочистить голову и позволив своей сестре, принцессе Анне, и другим родственникам провести с ней время».

Но когда Елизавета II покинула этот мир, он тут же вернулся домой и первым делом позвонил принцу Уильяму, чтобы сообщить печальную новость.

Как выяснилось, королева ушла из жизни во сне. Это следует из записки личного секретаря Эдварда Янга, которая все это время хранилась в Королевском архиве и о которой широкой публике не было известно.

«Очень мирно. Во сне. Ушла. Старость. Она бы не осознала происходящего. Никакой боли», – говорится в этой тайной записке.