ФОТО, ВИДЕО ⟩ Американская модель появилась на светском мероприятии в стрингах и фате невесты: пользователи Сети в шоке

Актриса и модель выбрала экстравагантный наряд для мероприятия Sotheby's в Нью-Йорке. Она облачилась в черные стринги, белую юбку, которая держится на ее бедрах, и обмотала тканью такого же цвета шею и грудь. Образ дополнили ажурные перчатки, фата с воланами по краям и миниатюрная сумочка.

Выход Фокс вызвал ажиотаж в Сети. Так, читатели таблоида Daily Mail сошлись во мнении, что она выглядит нелепо. «Эта бедная девушка знает, что у нее не хватает части платья?», «Еще одна знаменитость, которая не может себе позволить приличную одежду», «Если бы я был вышибалой, ее бы не пустили», «Жаждет стать копией жены Канье Уэста», «Она изо всех сил старается выглядеть точь-в-точь как Бьянка», – заметили пользователи. А ведь и правда, в нарядах селебрити есть что-то общее.