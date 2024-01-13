Кажется, все дамы сердца Канье Уэста так или иначе пытаются подражать друг другу. Ким Кардашьян, по мнению пользователей Сети, копирует стиль Бьянки Ценсори, а может быть, и наоборот. Честно говоря, мы уже запутались. Не исключено, что походить на новую жену рэпера стремится и Фокс, с которой Уэст был какое-то время близок. Но в итоге их роман не перерос в серьезные отношения.
ФОТО, ВИДЕО ⟩ Американская модель появилась на светском мероприятии в стрингах и фате невесты: пользователи Сети в шоке
Актриса и модель выбрала экстравагантный наряд для мероприятия Sotheby's в Нью-Йорке. Она облачилась в черные стринги, белую юбку, которая держится на ее бедрах, и обмотала тканью такого же цвета шею и грудь. Образ дополнили ажурные перчатки, фата с воланами по краям и миниатюрная сумочка.
Выход Фокс вызвал ажиотаж в Сети. Так, читатели таблоида Daily Mail сошлись во мнении, что она выглядит нелепо. «Эта бедная девушка знает, что у нее не хватает части платья?», «Еще одна знаменитость, которая не может себе позволить приличную одежду», «Если бы я был вышибалой, ее бы не пустили», «Жаждет стать копией жены Канье Уэста», «Она изо всех сил старается выглядеть точь-в-точь как Бьянка», – заметили пользователи. А ведь и правда, в нарядах селебрити есть что-то общее.
Впрочем, Фокс и раньше шокировала общественность своими, мягко говоря, странными образами.
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