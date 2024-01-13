ГАЛЕРЕЯ ⟩ Жительница Маарду создает съедобное искусство: «Поначалу мне не верили!»

Изобразительным искусством Анна Кудрявцева занимается больше половины своей жизни, но написанием копий картин на пряниках – три года.

«Когда я училась в художественной школе, я начала писать копии картин. И потом мне просто стало интересно, можно ли вообще на прянике размером восемь сантиметров сделать картину, которая в действительности полтора метра», – вспоминает Анна о том, как начала заниматься любимым делом.

Несмотря на то, что это достаточно кропотливая работа, у Анны на создание одной миниатюры может уйти от 30 минут до трех-четырех часов. А самое интересное, что она сразу приступает творить красками. «Я никогда не работаю в карандаше, а всегда начинаю рисовать цветом от пятна: я ставлю пятна и потом уже начинаю точно прорисовывать. Я не умею в карандаше работать, – улыбается Анна, добавляя, – я не сижу и не думаю, так, мне сюда надо лодку или – лимон. Оно как-то само все получается».

Анна рассказала, что переделывать с нуля не получившийся рисунок на прянике ей еще, к счастью, не приходилось. Но поскольку она рисует пищевыми красителями, которые слегка похожи на акварель, чаще всего неудавшийся фрагмент удавалось исправить, разбавив краску чуть-чуть водой. «Но, по сути, если пряник испорчен, его невозможно исправить», - добавляет она. Кстати, пряники Анны – это авторский рецепт.