ГАЛЕРЕЯ ⟩ Жительница Маарду создает съедобное искусство: «Поначалу мне не верили!»

Город Маарду давно радует нас талантливыми людьми. Кондитер, художник, иллюстратор Анна Кудрявцева именно из этого чудесного маленького городка. Сейчас она учится и работает в типографии, но это ей никак не мешает заниматься любимым делом – созданием съедобной живописи на пряниках. Смотрите галерею!
Изобразительным искусством Анна Кудрявцева занимается больше половины своей жизни, но написанием копий картин на пряниках – три года.
«Когда я училась в художественной школе, я начала писать копии картин. И потом мне просто стало интересно, можно ли вообще на прянике размером восемь сантиметров сделать картину, которая в действительности полтора метра», – вспоминает Анна о том, как начала заниматься любимым делом.
Несмотря на то, что это достаточно кропотливая работа, у Анны на создание одной миниатюры может уйти от 30 минут до трех-четырех часов. А самое интересное, что она сразу приступает творить красками. «Я никогда не работаю в карандаше, а всегда начинаю рисовать цветом от пятна: я ставлю пятна и потом уже начинаю точно прорисовывать. Я не умею в карандаше работать, – улыбается Анна, добавляя, – я не сижу и не думаю, так, мне сюда надо лодку или – лимон. Оно как-то само все получается».
Анна рассказала, что переделывать с нуля не получившийся рисунок на прянике ей еще, к счастью, не приходилось. Но поскольку она рисует пищевыми красителями, которые слегка похожи на акварель, чаще всего неудавшийся фрагмент удавалось исправить, разбавив краску чуть-чуть водой. «Но, по сути, если пряник испорчен, его невозможно исправить», - добавляет она. Кстати, пряники Анны – это авторский рецепт.
Самая сложная работа художницы из Маарду – картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Анна призналась, что она в принципе не любит это загадочное произведение живописи, но ее попросили, и она решила принять этот вызов. «Я не скажу, что она очень похожа, но она в каком-то другом стиле. Это самая долгая моя работа. Я ее то убирала, то доставала. Она очень подозрительная у меня получилась. Многие считают, что она вообще похожа на мем», – смеется она.
Анна сказала, что заметила, как с момента написания копий картин знаменитых художников стал меняться и ее стиль. «Когда я занимаюсь иллюстрацией, я замечаю, что в моей работе промелькают какие-то отблески Айвазовского. Очень интересно сравнивать свой стиль до и после. Даже если одна работа написана на бумаге, а другая – на прянике. Разницу очень видно», – делится она.
Каждый пряник Анна создает в единственном экземпляре: «У меня ни одни пряник не повторялся. Даже если заказчик просит, я всегда говорю, что не повторяю своих работ: мне неинтересно». Анна также поделилась, что у нее был заказчик, который снимал ножом глазурь с пряника и ел только сладкое печенье, а саму картину не трогал.
Она призналась, что поначалу ей не верили, что большую картину удастся перенести на маленький пряник, но теперь ее работы можно не только приобрести, но и полюбоваться ими на выставках. Так, крайняя выставка пряничного искусства Анны прошла в Маардуской городской библиотеке, где каждый желающий мог насладиться миниатюрами с картин Айвазовского, Леонардо да Винчи, Сезанна, Ван Гога и других всемирно известных художников.
Смотрите галерею с работами Анны Кудрявцевой!