Актриса Екатерина Тишкевич, более недели находившаяся в коме, продолжает восстанавливаться дома. Ей понадобилось немного времени, чтобы прийти в себя и набраться сил. Она впервые вышла в разговорные сторис и рассказала, что привело к резкому ухудшению ее состояния, пишут Fakty.
«Пришлось лечь в психбольницу»: Украинская актриса Тышкевич рассказала о причине резкого ухудшения ее состояния
По словам актрисы, она перепробовала многие методы лечения, в том числе и нетрадиционные, принимала серьезные препараты, чтобы приглушить головную боль. Но с началом полномасштабного вторжения они перестали работать. Екатерина с врачами продолжали искать причины.
«С началом войны я попала в собственный ад, в собственную войну. Это была война с головной болью. И она, к сожалению, продолжается. Когда таблетки не работают, у тебя отнимают выход. Все эти годы я его искала, сознательно слезала с пилюль, искала другие методы, но ничего не помогало. Какое-то время я с этим жила, а потом сказала: "Все я не вывожу". И снова садилась на лекарства. Но с началом войны такой возможности уже не было», – рассказала Екатерина.
Врач-психотерапевт предложила попробовать антидепрессант, который нужно принимать под наблюдением в специализированном заведении. Так, Екатерина согласилась лечь психиатрическую клинику в Одессе.
«Я схватилась за этот шанс и легла в психиатрическую больницу. У меня нет психических расстройств, или их еще не обнаружили. Пока психиатры говорят, что нет. У меня боли именно психосоматические. Итак, в больнице мне поставили тот роковой катетер. На третий день я читала книгу, захотела поспать и почувствовала, что у меня появилась тахикардия, какая-то тревожность, почувствовала, что болит рука, где стоял катетер», – рассказала актриса.
По ее словам, она обратилась к медсестре, чтобы снять катетер, температура уже была повышена. На руке был синяк, не вызывавший подозрений. Но ночью поднялась высокая температура, тогда подумали, что это может быть ковид. Мама Екатерины, которая является врачом, забрала ее домой, где лечили вирус.
«Температура доходила до сорока и почти не сбивалась. Поэтому мы приняли решение вызвать скорую. В частной клинике мне сделали разные тесты и анализы. Мое состояние ухудшалось, я бредила. Я так понимаю, что у меня начала отказывать печень и другие органы, начался сепсис. То есть через катетер попала в организм инфекция», – раскрыла подробности Екатерина.
Актриса говорит, что почти ничего не помнит. В то время ее родные пережили ад. Екатерина благодарит врачей за филигранную работу, а также всех, кто поддержал ее молитвами и помог финансово.
Напомним, Тишкевич попала в реанимацию в декабре прошлого года. Тогда врачи едва вытащили ее из того света. Рядом с актрисой были ее муж Валентин Томусяк и мама. Сейчас она продолжает восстанавливаться дома.