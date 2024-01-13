«Пришлось лечь в психбольницу»: Украинская актриса Тышкевич рассказала о причине резкого ухудшения ее состояния

По словам актрисы, она перепробовала многие методы лечения, в том числе и нетрадиционные, принимала серьезные препараты, чтобы приглушить головную боль. Но с началом полномасштабного вторжения они перестали работать. Екатерина с врачами продолжали искать причины.

«С началом войны я попала в собственный ад, в собственную войну. Это была война с головной болью. И она, к сожалению, продолжается. Когда таблетки не работают, у тебя отнимают выход. Все эти годы я его искала, сознательно слезала с пилюль, искала другие методы, но ничего не помогало. Какое-то время я с этим жила, а потом сказала: "Все я не вывожу". И снова садилась на лекарства. Но с началом войны такой возможности уже не было», – рассказала Екатерина.

Врач-психотерапевт предложила попробовать антидепрессант, который нужно принимать под наблюдением в специализированном заведении. Так, Екатерина согласилась лечь психиатрическую клинику в Одессе.