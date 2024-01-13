ВИДЕО ⟩ Потап в ОАЭ отличился своими знаниями поговорок и нарвался на очередной хейт

У украинского исполнителя поинтересовались, из какой он страны. Однако перед своим ответом украинская звезда оглянулся по сторонам и осторожно ответил, что он из Украины. Во время своего опроса блогер спросил продюсера о любимой его цитате на его родном языке. На это Потап долго не раздумывая ответил: «Что тебя не убивает, то тебя не убивает».