ВИДЕО ⟩ Потап в ОАЭ отличился своими знаниями поговорок и нарвался на очередной хейт

Знаменитость долгое время находилась в Дубае. Там его встретил местный блогер, пока Потап отдыхал в заведении общественного питания. Рэпер и продюсер не только отличился своими знаниями поговорок, но и удивил своим видом, пишет ТСН.
У украинского исполнителя поинтересовались, из какой он страны. Однако перед своим ответом украинская звезда оглянулся по сторонам и осторожно ответил, что он из Украины. Во время своего опроса блогер спросил продюсера о любимой его цитате на его родном языке. На это Потап долго не раздумывая ответил: «Что тебя не убивает, то тебя не убивает».
В комментариях поклонники были удивлены появлением Потапа в таком виде. Большинство даже не узнало исполнителя. Также его упрекнули в том, что он не знает известных поговорок на украинском.
«Может, хотел сказать: "Что тебя не убивает, делает сильнее"?», «Даже поговорку забыл», «Потап? Это ты?», «Узнала его только по голосу», «Потап замаскировался, отсиживается. Настоящий патриот…», – пишут в комментариях.