Милош Бикович снимется в популярном голливудском сериале

Какую именно роль он сыграет, пока не известно. Съёмки нового сезона начнутся в феврале и пройдут на островах Самуи, Пхукет и в Бангкоке. Подробности сюжета пока не разглашаются, однако известно, что повествование будет вокруг новых гостей отеля «Белый лотос».

В каст также вошли Кристиан Фридель, Моргана О'Рейли, Лек Патравади и Шалини Пейрис.

Первый сезон сериала «Белый лотос» вышел в 2021 году на HBO, проект быстро стал очень популярным. Сериал получил 20 номинаций на премию «Эмми» и в итоге забрал 10 из них. Благодаря «Белому лотосу» очень популярна снова стала Дженнифер Кулидж, ранее известная как «мама Стифлера» из фильмов «Американская пирог».

Дженнифер Кулидж. Фото: MICHAEL TRAN/AFP