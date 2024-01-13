СМОТРИТЕ ⟩ Стало известно, кто поставил скандальный номер для шоу Навки под песню украинской певицы

Певица Кристина Соловий в своем Instagram рассказала, что скандальный номер поставил украинский режиссер Василий Козар, который уехал в Россию

«Стало известно, что режиссером ледового шоу, для которого украли украинские песни, вот этот бывший украинец», – сообщила украинка, опубликовав в соцсетях скриншот Instagram-страницы режиссера.

Также звезда поблагодарила поклонников за помощь в поиске тех, кто украл ее композицию.

«Ваши репосты уже помогли установить личность режиссера. Не останавливайтесь и помечайте меня в репостах. И как каждый сантиметр украинской земли, отвоюем и отстоим свое культурное наследие», – написала Соловий.

Напомним, песня украинской артистки прозвучала на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе». Под композицию, которую перевели на русский язык, «в образе Одарки» выступила российская фигуристка Камила Валиева.