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СМОТРИТЕ ⟩ Стало известно, кто поставил скандальный номер для шоу Навки под песню украинской певицы

Limon.ee
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Видео. Скриншот.
Видео. Скриншот. Фото: Postimees

На днях разгорелся скандал из-за кражи хита «Тримай» известной украинской исполнительницы Кристины Соловий. Песню без разрешения использовали в ледовом шоу Татьяны Навки, сообщает УНИАН.

Певица Кристина Соловий в своем Instagram рассказала, что скандальный номер поставил украинский режиссер Василий Козар, который уехал в Россию

«Стало известно, что режиссером ледового шоу, для которого украли украинские песни, вот этот бывший украинец», – сообщила украинка, опубликовав в соцсетях скриншот Instagram-страницы режиссера.

Также звезда поблагодарила поклонников за помощь в поиске тех, кто украл ее композицию.

«Ваши репосты уже помогли установить личность режиссера. Не останавливайтесь и помечайте меня в репостах. И как каждый сантиметр украинской земли, отвоюем и отстоим свое культурное наследие», – написала Соловий.

Напомним, песня украинской артистки прозвучала на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе». Под композицию, которую перевели на русский язык, «в образе Одарки» выступила российская фигуристка Камила Валиева.

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