Популярная эстонская певица откровенно о раке груди: «Я принимаю таблетки и прохожу облучение!»

«Сегодня у меня день рождения! И праздновать его в этот раз особенно приятно», – объявила певица Кайре Вилгатс в свой день рождения в социальных сетях.

В посте Вилгатс рассказала, что сама обратилась к врачу. Она почувствовала, что в правой груди появилось какое-то новообразование. «Точнее доброкачественная опухоль начала увеличиваться. Однако маммограмма обнаружила и небольшую подозрительную опухоль в левой груди, – рассказала певица.

«Когда мне поставили этот диагноз, я сразу поняла, что если со мной будет все в порядке, то я поделюсь им публично», – рассказала Вилгатс в программе «Ringvaade» на канале ETV. Она объяснила, что поход к врачу был счастливой случайностью.

Вилгатс признался в программе, что не позволила раку перекроить свою жизнь. «Я не позволил своему настроению упасть, – говорит она. – Мне с самого начала говорили, что я в руках очень хорошего хирурга. Я поверила и много читала об этом заболевании».

Опубликовав информацию о своей борьбе с раком, Вилгатс хотела донести до всех женщин мысль о необходимости пройти скрининг. «Я хочу жить, и чем раньше вы сделаете снимок, тем больше шансов на излечение», – объяснила певица.

Сегодня она свободна от рака. «Выяснилось, что у меня гормоночувствительный рак, а это значит, чтобы он не вернулся, нужно пройти курс гормональной терапии. Я начала принимать таблетки, которые принимаю около семи месяцев, а также прохожу облучение, которое не представляет большой угрозы непосредственно для моего здоровья».