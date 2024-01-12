ГАЛЕРЕЯ ⟩ Кто станет лучшим барменом Балтии? Стартовал интересный конкурс – прими участие и ты!

«Международный конкурс барменов World Class превратился в важнейшее событие в мире коктейлей, которое не только выявляет лучших, но и предлагает мастерам коктейлей скачок в развитии», – сказал Ристо Сяйнас, представитель World Class Estonia и руководитель компании Prike, одного из крупнейших импортеров напитков в странах Балтии.

Сезон соревнований в Эстонии в этом году длится с января по май. По словам Сяйнаса, в этом году структура сезона несколько изменилась. «Вместо прежних мастер-классов, основанных на презентациях, в этот раз мы сосредоточимся на различных общественных мероприятиях в течение сезона. Цель — предложить коктейльному сообществу больше возможностей для общения и обмена опытом, приобретения новых знаний и закрепления старых, полученных на практике».

В ходе промежуточных соревнований, проводимых в течение сезона, определятся пять лучших барменов Эстонии, которые 14 и 15 мая будут соревноваться в Таллинне с лучшими барменами из Латвии и Литвы в финальном соревновании. В сентябре лучшие из стран Балтии отправятся на финальные соревнования в Шанхай, чтобы представлять весь регион.