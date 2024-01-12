ГАЛЕРЕЯ ⟩ Кто станет лучшим барменом Балтии? Стартовал интересный конкурс – прими участие и ты!

На этой неделе начался новый сезон Diageo World Class, который считается Олимпиадой барменов, и завершится в мае, на этот раз балтийским финалом в Таллинне. Победитель из стран Балтии поедет представлять весь регион на глобальном финальном соревновании в Шанхае.
«Международный конкурс барменов World Class превратился в важнейшее событие в мире коктейлей, которое не только выявляет лучших, но и предлагает мастерам коктейлей скачок в развитии», – сказал Ристо Сяйнас, представитель World Class Estonia и руководитель компании Prike, одного из крупнейших импортеров напитков в странах Балтии.
Сезон соревнований в Эстонии в этом году длится с января по май. По словам Сяйнаса, в этом году структура сезона несколько изменилась. «Вместо прежних мастер-классов, основанных на презентациях, в этот раз мы сосредоточимся на различных общественных мероприятиях в течение сезона. Цель — предложить коктейльному сообществу больше возможностей для общения и обмена опытом, приобретения новых знаний и закрепления старых, полученных на практике».
В ходе промежуточных соревнований, проводимых в течение сезона, определятся пять лучших барменов Эстонии, которые 14 и 15 мая будут соревноваться в Таллинне с лучшими барменами из Латвии и Литвы в финальном соревновании. В сентябре лучшие из стран Балтии отправятся на финальные соревнования в Шанхай, чтобы представлять весь регион.
По словам Сяйнаса, успех барменам на соревнованиях гарантируется как предыдущим опытом, так и умением справляться с давлением конкуренции. «Вкус и аромат коктейля – лишь малая часть того, что приносит успех на соревнованиях. Важно все, в том числе и умение презентовать то, что сделано. На соревновании будет использована вся мудрость, которую участники смогут вытащить из своих карманов», – сказал Сяйнас.
Эстонское искусство смешивания напитков находится на мировом уровне, что подтверждается победой лучшего игрока Балтии прошлого сезона Эрика Таммелехе в одном из пяти финалов в Сан-Паулу.
Коктейль на тему «The Singleton Disco» пришлось приготовить на основе всемирно известного односолодового виски «Синглтон». А именно, Эрик смешал свой коктейль с витамином В2, который обладает способностью светиться под воздействием УФ-излучения.
К участию в конкурсе приглашаются все бармены Эстонии, заинтересованные в развитии собственных знаний и навыков, а также эстонской коктейльной культуры в целом. Зарегистрироваться на конкурс можно до 15.01 на сайте worldclassbaltic.eu.
В 2009 году британская группа по производству напитков Diageo запустила World Class, мировоесоревнование барменов, которое теперь превратилось в самое важное событие в мире коктейлей. Эстония впервые приняла участие в конкурсе World Class в 2016 году. В следующем году к ним присоединились латвийские и литовские бармены, и с тех пор страны Балтии в финале были представлены общим участником трех стран. Сезоном World Class в Эстонии управляет компания Prike, один из крупнейших импортеров напитков в странах Балтии.