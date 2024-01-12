После скандала с носком на «голой» вечеринке рэпера Vacio заберут весной в армию

Участник скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой рэпер Vacio (Николай Васильев) отправится на срочную службу в армию весной 2024 года, передает канал Shot.

Согласно информации издания, 25-летний артист уже побывал в военкомате Савеловского района Москвы. Там он был осмотрен членами медицинской комиссии. До этого Васильева не призвали в армию в родном Екатеринбурге после решения медкомиссии.

После «голой» вечеринки он якобы готов служить и получил одобрение врачей. Весенний призыв в России начнется 1 апреля 2024 года.

В минувшем декабре рэпер был признан в Москве виновным по статье о мелком хулиганстве, а также в пропаганде нетрадиционных отношений. Это произошло после того, как он пришел на вечеринку к Ивлеевой в одном носке на гениталиях. Он получил 15 суток ареста по административной статье и штраф 200 тысяч рублей.

Музыкант обжаловал это решение, но 6 января 2024 года в очередной раз был взят под арест.