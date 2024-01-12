НАПЕРЕКОР ТЕМНОТЕ ⟩ В сердце Таллинна засверкал огнями волшебный лес

В пятницу, 12 января, на Ратушной площади Таллинна вновь появился волшебный лес, который был открыт бесплатным концертом для всех жителей и гостей столицы. Смотрите яркую галерею!
Ратушная площадь не осталась пустовать после окончания Рождественской ярмарки, на ее месте появился волшебный лес с причудливыми елями, дикими животными и светящимися снежками. На официальном открытии этой инсталляции побывал и наш фотокорреспондент.
Волшебный лес украшал Ратушную площадь и в прошлые годы, но в прошлом году из-за энергетического кризиса городские власти решили с доброй традицией повременить.
В этом году частью яркой инсталляции стали не только елочки со всего Старого города, но и скамейки, которые были установлены на Ратушной площади весной прошлого года. Центром волшебного леса стала главная елка страны. Дополнили инсталляцию сверкающие животные и светящиеся снежки.