СМИ рассказали, какое наследство оставил Юрий Соломин

СМИ выяснили, что оставил после своей смерти скончавшийся известный актер, режиссер и худрук Малого театра Юрий Соломин.

Как сообщают российские СМИ, у артиста осталось две квартиры в центре Москвы и дача в «театральном» поселке в Подмосковье. Единственной прямой наследницей Юрия Соломина является его 58-летняя дочь Дарья.

Одна из квартир артиста расположена в Спиридоньевском переулке, возле Патриарших прудов. Другая квартира Юрия Соломина находится в Старом Толмачевском переулке в Замоскворечье. Площадь апартаментов составляет 116 кв м и рыночная цена может достигать 70 млн рублей.

В свою очередь, деревянная двухэтажная дача, находящаяся в подмосковном поселке Валентиновка, имеет площадь 100 кв м, а площадь участка составляет 23 сотки.

Журналисты напоминают, что у Дарьи Соломиной есть дочь Александра, которой сейчас 33 года. Она замужем и родила двоих детей.