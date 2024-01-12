СЕ ЛЯ ВИ ⟩ Бывшая подруга Алики Миловой объяснила, почему они перестали общаться

Певица Марибель Вяэна в прошлом году стала объектом СМИ из-за своей дружбы с певицей Аликой Миловой, которая представила в 2023 году Эстонию на Евровидении.

«Мы с Аликой отлично ладим. Хотя мы действительно не очень часто видим друг друга, потому что у нас у обеих своя жизнь и своя деятельность», – объяснила Вяэна журналистом в марте.

В свежем интервью TV3 Вяэна призналась, что сегодня она больше не общается с Аликой, но нет смысла искать в этом что-то скандальное.

«Дело не в том, что что-то пошло не так, а скорее в том, что наши пути разошлись. Почему мы стали так близки на шоу Eesti otsib superstaari – мы жили в одной комнате и спали в одной кровати каждый день! Когда живешь с человеком два месяца, очевидно, что у тебя возникает более тесная связь с ним», – объяснила она.