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ПРИОТКРОЕМ ЗАНАВЕС ⟩ Что происходит на закрытых секс-вечеринках в самом центре Риги?

rus.tvnet.lv Раиса Смирнова Limon.ee
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Фетиш-гей-клуб Bunker Cruising Bar расположен на улице Альфреда Калниня, недалеко от известного в латвийском ЛГБТ-сообществе заведения TOP. В Bunker женщинам попасть не просто, ведь туда допускаются только мужчины. Лишь по субботам женщины могут посетить это заведение, когда там проходят свингер-вечера. Как проходят секс-оргии? Что с безопасностью? Обязательно ли принимать участие? Об этом и многом другом рассказываем в репортаже RUS TVNET.

На входе в Bunker Cruising Bar за тяжелыми дверями посетителей всегда встречает фейс-контроль. Как объяснил совладелец клуба Роланд, большая часть посетителей заведения – это туристы. Пары, которые ищут острые ощущения или жаждущие приключений. Порой ради них они приезжают из соседних стран – Эстонии или Литвы.

Много посетителей из других стран, гостей столицы. «Это можно заметить по письмам и звонкам, которые поступают в клуб. Часто нам звонят с рецепшн гостиниц. Просят рассказать про клуб, и тогда приходят посетители. Таких случаев немало», – признается Роланд. 

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