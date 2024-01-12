ПРИОТКРОЕМ ЗАНАВЕС ⟩ Что происходит на закрытых секс-вечеринках в самом центре Риги?

Фетиш-гей-клуб Bunker Cruising Bar расположен на улице Альфреда Калниня, недалеко от известного в латвийском ЛГБТ-сообществе заведения TOP. В Bunker женщинам попасть не просто, ведь туда допускаются только мужчины. Лишь по субботам женщины могут посетить это заведение, когда там проходят свингер-вечера. Как проходят секс-оргии? Что с безопасностью? Обязательно ли принимать участие? Об этом и многом другом рассказываем в репортаже RUS TVNET.
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На входе в Bunker Cruising Bar за тяжелыми дверями посетителей всегда встречает фейс-контроль. Как объяснил совладелец клуба Роланд, большая часть посетителей заведения – это туристы. Пары, которые ищут острые ощущения или жаждущие приключений. Порой ради них они приезжают из соседних стран – Эстонии или Литвы.