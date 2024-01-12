«Это просто невероятно, насколько все плохо», - говорит женщина, ехавшая в пятницу днем в Вильянди. Департамент транспорта также советует людям избегать поездок в нынешних погодных условиях, пишет Elu24.
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ВИДЕО ⟩ «До смерти пугающий обгон!» Дорожные условия на эстонских трассах очень опасные
«Состояние дорог было крайне плохим и опасным! В плохом состоянии находится шоссе, не говоря уже о маленьких дорогах. В некоторых местах поле и дорога - одно целое», - говорит жительница Вильянди, которая ехала по шоссе Валга-Уулу в сторону Вильянди.