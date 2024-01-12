ВИДЕО ⟩ «До смерти пугающий обгон!» Дорожные условия на эстонских трассах очень опасные

«Состояние дорог было крайне плохим и опасным! В плохом состоянии находится шоссе, не говоря уже о маленьких дорогах. В некоторых местах поле и дорога - одно целое», - говорит жительница Вильянди, которая ехала по шоссе Валга-Уулу в сторону Вильянди.

Жительница Вильянди добавляет, что некоторые водители часто не задумываются о том, что делают. «Обгонять в таких дорожных условиях просто абсурдно, особенно когда навстречу едут грузовики», - говорит она. «Один обгон напугал меня до смерти!»