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ВИДЕО ⟩ «До смерти пугающий обгон!» Дорожные условия на эстонских трассах очень опасные

Крислин Метсанурм
, репортер
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Дорожные условия очень сложные из-за сильного снегопада и ветра.
Дорожные условия очень сложные из-за сильного снегопада и ветра. Фото: Elu24 kollaaž

«Это просто невероятно, насколько все плохо», - говорит женщина, ехавшая в пятницу днем в Вильянди. Департамент транспорта также советует людям избегать поездок в нынешних погодных условиях, пишет Elu24.

«Состояние дорог было крайне плохим и опасным! В плохом состоянии находится шоссе, не говоря уже о маленьких дорогах. В некоторых местах поле и дорога - одно целое», - говорит жительница Вильянди, которая ехала по шоссе Валга-Уулу в сторону Вильянди.

Жительница Вильянди добавляет, что некоторые водители часто не задумываются о том, что делают. «Обгонять в таких дорожных условиях просто абсурдно, особенно когда навстречу едут грузовики», - говорит она. «Один обгон напугал меня до смерти!»

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