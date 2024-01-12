Элтон Джон решил выставить на аукцион огромное количество личных вещей

Британский рок-музыкант Элтон Джон выставит на аукционе Christie's свою коллекцию выдающихся художественных фотографий, антиквариата и предметов искусства на общую сумму 10 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно агентству, после продажи своего дома в Атланте в 2023 году, поп-звезда решила продать через аукцион и все его содержимое. Пока на восьми отдельных торгах в Нью-Йорке будет представлено около 900 лотов на сумму более 10 миллионов долларов.

«В лоты будет входить все: от пары серебряных ботинок певца на платформе 1970-х годов до двухдверного кабриолета Bentley 1990 года», - отмечает Bloomberg.

По сведениям агентства, значительную часть торгов занимают потрясающие личные вещи из коллекции певца. Среди них - часы Rolex Daytona из 18-каратного золота, бриллиантов и оранжевых сапфиров с леопардовым циферблатом и браслетом; пианино Yamaha, стоявшее в гостиной Джона, а также различные предметы, символизирующие яркий стиль певца.

Главной составляющей аукциона станут 360 фотографий различной тематики из большой коллекции Элтона Джона, посвященных социальным темам.

Учитывая, что аукцион Элтона Джона состоится сразу после чрезвычайно успешной продажи поместья Фредди Меркьюри на Sotheby's в Лондоне, эксперты уже в ожидании возможности сравнить эти торги.