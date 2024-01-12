ФОТО ⟩ Автобус с известным топ-визажистом Эстонии Меэлисом Криком попал в аварию

Визажист Меэлис Крик выложил в социальные сети видео автобуса, попавшего в дорожно-транспортное происшествие. При этом, когда произошло ДТП, в автобусе находился и сам Меэлис, который направлялся из Таллинна в Ригу. «Я начал смотреть и наблюдать за ситуацией, когда водитель автобуса стал тормозить», – рассказывает Крик о моменте аварии.
По словам Меэлиса, авария произошла из-за скользкой дороги. Автобус Lux Express направлялся из Таллинна в Ригу, как вдруг перед ним два грузовика внезапно затормозили.