ФОТО ⟩ Автобус с известным топ-визажистом Эстонии Меэлисом Криком попал в аварию

По словам Меэлиса, авария произошла из-за скользкой дороги. Автобус Lux Express направлялся из Таллинна в Ригу, как вдруг перед ним два грузовика внезапно затормозили.

«Водитель автобуса удивил нас. Перед нами было два грузовика, польский начал тормозить, а латвийский грузовик, чтобы не столкнуться с польским, немного отъехал в сторону, и наш водитель тем временем нажал на тормоза. К счастью, скорость была не слишком высокой», - описывает инцидент Крик.