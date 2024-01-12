ЗАПОМИНАЙ ⟩ Как избежать травм и ушибов в скользкое время года

Все мы боимся гололеда и переживаем за пожилых людей, настаивая на том, чтобы они оставались дома, когда на улице скользко. И это не пустые переживания – официальной статистики людей, получивших травм в зимний период нет, но каждый год сотни, если не тысячи людей становятся жертвами падений на скользкой дороге. Как избежать падений?
Сильные морозы и сопутствующий им гололед – настоящее испытание для жителей Эстонии. Ледяная обстановка, сопровождающая зиму, создает идеальные условия для падений и травм, несмотря на то, что власти стараются покрывть лед песком или щебнем.
Какие травмы чаще всего возникают при падении на лед и почему?
Существует несколько типов переломов, которые можно получить при падении на скользкую поверхность. Распространенным типом является перелом лодыжки, когда во время падения человек подворачивает лодыжку, что приводит к перелому.
Травмы запястья, переломы локтевой и плечевой кости часто возникают, когда человек пытается смягчить падение, опираясь на вытянутую руку. Такой перелом обычно лечится с помощью фиксации кости и гипсовых повязок, но иногда необходимо хирургическое вмешательство.
Переломы бедренной кости часто встречаются у пожилых людей. Это очень серьезные случаи, которые почти всегда требуют хирургического лечения и вызывают трудности в восстановлении.
Сотрясение головы также очень часто встречается. Эта травма возникает, когда человек резко падает назад, ударяясь затылком о лед. Сотрясения мозга, вызванные ударами о лед, особенно распространены среди детей.
Как правильно падать?
Прежде всего, каждый должен знать об опасностях гололеда. Любое неловкое движение на улице, когда тротуары обледенели, может привести к случайному падению, серьезным травмам и последующим трудностям.
Если вы падаете, плотно прижмите руки к телу, а затем упадите на бок. Ни в коем случае не вытягивайте руки и не пытайтесь смягчить падение локтями. Правильное падение защищает от серьезных переломов костей, запястья, верхней части руки и бедра.
Научитесь правильно передвигаться
В условиях гололеда нужно двигаться мелкими шажками, ставя одну ногу перед другой. В то же время слегка отводите руки от тела, чтобы сохранить равновесие. Откажитесь от сумок через плечо и используйте рюкзак в скользкую погоду – это поможет вам сохранить равновесие.
Выбирайте правильную обувь и одежду
Еще один важный момент – выбор правильной зимней обуви и одежды. Очень важна хорошая нескользящая обувь с качественным протектором или гусеничной подошвой. Если на улице очень скользко, вы можете повысить устойчивость при ходьбе, используя специальные противоскользящие стельки, которые крепятся к подошве обуви. Альтернативный вариант – наклеить на подошву обуви по всей ее длине две длинные полоски шершавого медицинского пластыря. Это значительно увеличит сцепление обуви со скользкой поверхностью или льдом.
Желательно надеть мягкую теплую шапку. Еще лучше, если ваша зимняя куртка с капюшоном. Он поможет смягчить удар головы, даже если капюшон не надет на голове, а висит с зади.