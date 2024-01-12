ЗАПОМИНАЙ ⟩ Как избежать травм и ушибов в скользкое время года

Сильные морозы и сопутствующий им гололед – настоящее испытание для жителей Эстонии. Ледяная обстановка, сопровождающая зиму, создает идеальные условия для падений и травм, несмотря на то, что власти стараются покрывть лед песком или щебнем.

Какие травмы чаще всего возникают при падении на лед и почему?

Существует несколько типов переломов, которые можно получить при падении на скользкую поверхность. Распространенным типом является перелом лодыжки, когда во время падения человек подворачивает лодыжку, что приводит к перелому.

Травмы запястья, переломы локтевой и плечевой кости часто возникают, когда человек пытается смягчить падение, опираясь на вытянутую руку. Такой перелом обычно лечится с помощью фиксации кости и гипсовых повязок, но иногда необходимо хирургическое вмешательство.

Это может произойти внезапно, но всегда стоит быть готовым. Фото: Shutterstock

Переломы бедренной кости часто встречаются у пожилых людей. Это очень серьезные случаи, которые почти всегда требуют хирургического лечения и вызывают трудности в восстановлении.

Сотрясение головы также очень часто встречается. Эта травма возникает, когда человек резко падает назад, ударяясь затылком о лед. Сотрясения мозга, вызванные ударами о лед, особенно распространены среди детей.

Как правильно падать?

Прежде всего, каждый должен знать об опасностях гололеда. Любое неловкое движение на улице, когда тротуары обледенели, может привести к случайному падению, серьезным травмам и последующим трудностям.