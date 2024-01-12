ВИДЕО ⟩ Предприимчивый клиент спас эстонскую бургерную от самого страшного

В тартуском ресторане Food Coma, где подают бургеры, на задней стенке гриль-пластины загорелся жир. Сотрудница от волнения потеряла контроль над ситуацией, и пламя начало быстро расти. Еще несколько секунд - и огонь перекинулся бы на вентиляционную систему, сделав ситуацию гораздо более критической, пишет Nelli Teataja.
Клиент, заметив опасное пламя, пришел на помощь сотруднице заведения и потушил пожар порошковым огнетушителем, который был на кухне. Владелец ресторана благодарен клиенту и выделил ему значительную сумму кредита на посещение его ресторана. Сам владелец, видимо, был не в лучшем настроении, потому что, пока пламя бушевало в его ресторане, он боролся с потопом в своем доме.
Смотрите видео!
Klient päästab Tartu restorani halvimast. pic.twitter.com/0h4dHMb7FG— Nelli Teataja (@NelliTeataja) January 12, 2024