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ВИДЕО ⟩ Предприимчивый клиент спас эстонскую бургерную от самого страшного

Limon.ee
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Фото: Скриншот.

В тартуском ресторане Food Coma, где подают бургеры, на задней стенке гриль-пластины загорелся жир. Сотрудница от волнения потеряла контроль над ситуацией, и пламя начало быстро расти. Еще несколько секунд - и огонь перекинулся бы на вентиляционную систему, сделав ситуацию гораздо более критической, пишет Nelli Teataja.

Клиент, заметив опасное пламя, пришел на помощь сотруднице заведения и потушил пожар порошковым огнетушителем, который был на кухне. Владелец ресторана благодарен клиенту и выделил ему значительную сумму кредита на посещение его ресторана. Сам владелец, видимо, был не в лучшем настроении, потому что, пока пламя бушевало в его ресторане, он боролся с потопом в своем доме.

Смотрите видео!

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