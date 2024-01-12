Словно луч солнца, в пятничную заснеженную студию шоу Limon LIVE ворвалась Карина Кюппас – руководитель Medical SPA Narva-Jõesuu и опытный коуч.
LIMON LIVE ⟩ «В отпуске не только фото в Instagram делайте!» Человек-антистресс из Нарва-Йыэсуу знает, как решить любую проблему
Именно Карина Кюппас придумала антистрессовую программу в Medical SPA Narva-Jõesuu, а потом так удачно ее с коллегами реализовала, что в конце 2023 года спа-отель получил почетное звание лучшего туристического предприятия Ида-Вирумаа.
Карина рассказывает, что идея ввести в Medical SPA Narva-Jõesuu антистрессовую программу возникла не случайно. Во время коронавируса Карина разработала свою систему, благодаря которой, словно барон Мюнхгаузен, самостоятельно вытащила себя из болота переживаний.
Во время коронавируса наша героиня испытывала постоянный стресс, который очень быстро начал сказываться на здоровье, и это несмотря на то, что она придерживалась здорового питания и занималась спортом.
«Проблема оказалась в моих мыслях, которые не отпускали, которые забирали энергию, и я поставила себе задачу – научиться жить в состоянии спокойного ума, чтобы моя "мыслемешалка" не мешала мне принимать решения, которые касаются моей личной жизни, моей работы», – рассказывает Карина.
«Мыслемешалка» – термин, который придумала Карина, очень точно описывает состояние стресса, когда мы постоянно переживаем и гоняем нон-стопом тревожные мысли в своей голове. В один момент Карина поняла: чтобы из этого состояния выйти, надо научиться обманывать свой мозг. Процедуры нацелены на то, чтобы обмануть мозг. «Когда ты идешь смотреть фильм ужасов, ты сидишь в кинотеатре. Ладошки становятся мокрыми, сердцебиение учащается, хочется куда-то убежать. Это потому, что мозг в этот момент думает, что именно ты сейчас в этом фильме ужасов», – объясняет Карина Кюппас.
Раз мозг получается таким образом напугать, то можно эту способность мозга использовать и, напротив, для того, чтобы получить удовольствие. Именно так в Medical SPA Narva-Jõesuu стали использовать современные технологии в спа-процедурах. Надеваешь, например, шлем виртуальной реальности – и вмиг оказываешься на тропическом солнечном пляже, где ласкает слух плеск морских волн.
«Когда мы создавали нашу VR-комнату, мы использовали эти знания о мозге. Когда мы опускаем ноги в песок, мозг достает из памяти воспоминание об отпуске в теплых краях, где тебе было хорошо, где ты расслаблялась. А потом ты надеваешь очки виртуальной реальности… Получается, что мы задействуем практически все органы чувств, ведь еще к процедуре мы добавляем ветерок, запах морского бриза», – рассказывает об антистрессовых спа-процедурах Карина.
Впрочем, навести порядок в своей голове можно и совсем самостоятельно. Для этого не обязательно пользоваться инновационными технологиями или отправляться в спа. По словам Карины Кюппас, жизненно важно, а особенно офисным работникам, менеджерам, руководителям, и вообще всем-всем людям, которые занимаются умственным трудом, сделать так, чтобы мозг хотя бы раз в день находился в состоянии полного покоя – умиротворения. Но с чего же начать?
«Мы можем немножко обманывать свой мозг. Когда ездите по теплым странам – вы не только фотографии в Instagram снимайте. Вы наделайте кучу видео классных, которые потом сможете включить утром или в стрессовых ситуациях. Песочек, набегающая волна, тропические птицы перенесут вас от проблем туда, где тепло и хорошо», – говорит Карина Кюппас.
Такие приятные ролики – очень важно, чтобы это были именно свои видеовоспоминания – Карина предлагает смотреть в моменты, когда на душе тяжело. Когда нужно сместить фокус от проблем – выключить «мыслемешалку».
«Наш мозг может фокусироваться только на одном, как только ты фокусируешь его на картинке твоего отдыха, он уже переносится туда. Он уже там, ты не можешь думать ни о чем другом», – объясняет Карина.
«Это действительно работает? – с удивлением справшивает ведущая Limon LIVE Светлана Карабут. – Ругался на собрании начальник, а ты приходишь на свое рабочее место, включаешь видео с отдыха и успокаиваешься?»
«Да! Это точно поможет расслабиться, – отвечает Карина. – Но я всегда говорю: когда твой начальник ругается, то это на самом деле он ругается сам с собой, со своими демонами. К тебе это не имеет никакого отношения. И прежде всего, надо анализировать, в каком состоянии и с каким чувством ты сидишь там, где твой начальник ругается».
По мнению героини Limon LIVE – опытного коуча – важно запомнить: ты – это не твои мысли! «Если ты не можешь контролировать то, что происходит – расслабься, если ты можешь контролировать то, что происходит – тоже расслабься. «В любом случае нужно расслабиться, – объясняет Карина. – Потому что как бы ты не пытался биться головой о стену, ты все равно проблему эту решить не можешь, если эта проблема находится не в зоне твоей компетенции».
Как научиться продуктивнее решать проблемы, как избавиться от постоянного беспокойства и научиться выключать «мыслемешалку» в своей голове, смотрите в свежем выпуске Limon LIVE!