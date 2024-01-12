LIMON LIVE ⟩ «В отпуске не только фото в Instagram делайте!» Человек-антистресс из Нарва-Йыэсуу знает, как решить любую проблему

Такие приятные ролики – очень важно, чтобы это были именно свои видеовоспоминания – Карина предлагает смотреть в моменты, когда на душе тяжело. Когда нужно сместить фокус от проблем – выключить «мыслемешалку».

Limon Live Фото: Sander Ilvest

«Наш мозг может фокусироваться только на одном, как только ты фокусируешь его на картинке твоего отдыха, он уже переносится туда. Он уже там, ты не можешь думать ни о чем другом», – объясняет Карина.

«Это действительно работает? – с удивлением справшивает ведущая Limon LIVE Светлана Карабут. – Ругался на собрании начальник, а ты приходишь на свое рабочее место, включаешь видео с отдыха и успокаиваешься?»

«Да! Это точно поможет расслабиться, – отвечает Карина. – Но я всегда говорю: когда твой начальник ругается, то это на самом деле он ругается сам с собой, со своими демонами. К тебе это не имеет никакого отношения. И прежде всего, надо анализировать, в каком состоянии и с каким чувством ты сидишь там, где твой начальник ругается».

Limon Live Фото: Sander Ilvest

По мнению героини Limon LIVE – опытного коуча – важно запомнить: ты – это не твои мысли! «Если ты не можешь контролировать то, что происходит – расслабься, если ты можешь контролировать то, что происходит – тоже расслабься. «В любом случае нужно расслабиться, – объясняет Карина. – Потому что как бы ты не пытался биться головой о стену, ты все равно проблему эту решить не можешь, если эта проблема находится не в зоне твоей компетенции».

Как научиться продуктивнее решать проблемы, как избавиться от постоянного беспокойства и научиться выключать «мыслемешалку» в своей голове, смотрите в свежем выпуске Limon LIVE!