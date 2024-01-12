Итак, приготовьтесь. Знаете, я побывала на впечатляющей новогодней вечеринке. Это произошло благодаря моей подруге «Марии», частой гостье на оргиях тайных обществ. Как и всегда, в начале мероприятия все участники были в масках и потных накидках, но в руках у них были настоящие инструменты. Прямо как в фильме Кубрика «С широко закрытыми глазами», где в главных ролях снялись несравненные Том Круз и Николь Кидман.

Вечеринка проходила в темном зале при свечах. Конечно, я надела свое лучшее красное платье, потому что, как вы знаете, мне всегда нравится быть звездой ярких событий. Будучи всегда готовой к вечеринке, я не могла устоять перед искушением оказаться в центре событий. Моим «партнером по танцам» оказался мускулистый мужчина - якобы казначей тайного общества!

Меня больше интересовало, кто скрывается за масками. Это была увлекательная игра в угадайку. Я аккуратно записывала все имена, потому что в этой стране знакомства очень важны. Знакомство помогает надолго. Я также фотографировала, если это было возможно. Самая уморительная фотография - Мария, употребляет кокаин с волосатого живота толстого политика. Поверьте, это фото станет моей опорой на пенсии.

Целую,

Имби