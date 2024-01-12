СВОЕОБРАЗНЫЙ ПРОТЕСТ ⟩ Местные жители нецензурно выразили свое мнение о визите президента Украины в популярном приложении

«Посмотрите, что вчера произошло! Вчера вечером в сети появилась вот такая карта (местоположение - Таллинн). Во-вторых, посмотрите, что произошло позже на карте Waze! Мечи в руках, Z-воины выражают свое мнение о картографическом приложении», - поделился анонимный пользователь в четверг днем в закрытой группе Facebook Riigikaitse (tsensuurita).