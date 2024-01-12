«Хорошие гены, полноценная жизнь, любовь хорошего мужчины». Джулия Робертс рассказала о браке для Vogue

Звезда «Красотки» рассказала, что она не всегда улыбчивая и добрая, как многим может казаться на первый взгляд. В её характере есть и строгость, и прямолинейность. «Мне кажется, я говорю очень прямолинейно. Именно так я себя вижу. Я очень откровенна. В мире много личностей, которые не принимают этого так просто, и это может показаться им очень грубым, даже если мне кажется, что я просто честно говорю о чём-то и говорю, как я это вижу. Я никогда не пытаюсь быть недоброй».

Робертс призналась, почему для неё важно, что на протяжении всей карьеры она работает «с рейтингом G» (без возрастных ограничений). «Я думаю, что скорее можно сказать, что те вещи, которые я предпочитаю не делать, представляют меня. Не хочу критиковать выбор других, но для меня не раздеваться в кино и не быть уязвимой в физическом плане – это выбор, который я делаю для себя».

Большой удачей в жизни Джулии, по её словам, стало то, что ей никогда не приходилось делать выбор между карьерой и семьёй, как многим другим артистам. «Я думаю, что самым удачным аспектом моей семейной жизни и работы является то, что успех в моей трудовой жизни пришёл раньше. Так что к тому времени, когда я добилась успеха в семейной жизни, когда у меня появились муж и дети, которые хотели оставаться дома, я работала уже 18 лет. И поэтому я чувствовала, что у меня есть эта роскошь. Мне не нужно было выбирать одно или другое».

«Поэтому мне было легко сделать паузу в работе, чтобы заняться домашними делами. Но и мои дети должны видеть, что моя творческая жизнь имеет для меня смысл. Я хочу, чтобы они это понимали. Выходить из дома и заниматься творчеством – это очень важно и жизненно необходимо. И это не отменяет моей любви к дому. Это ещё один уровень моей жизни».