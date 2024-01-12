Джулия Робертс стала героиней обложки февральского выпуска британского Vogue. В интервью другу и продюсеру Ричарду Кёртису актриса рассказала о своём браке, секретах старения и о том, почему она чуть не отказалась от участия в «Ноттинг Хилле», пишет Spletnik.
«Хорошие гены, полноценная жизнь, любовь хорошего мужчины». Джулия Робертс рассказала о браке для Vogue
Ричард и Джулия дружат с тех пор, как актриса сыграла главную роль в мелодраме «Ноттинг Хилл» в 1999 году. Они встретились в лондонском отеле Claridge's и обсудили совместную работу над проектом, а также «нестареющее лицо» Робертс.
На вопрос: «Почему Джулия не изменилась за последние 25 лет?» она ответила, что всё дело в любви её мужа. «Хорошие гены, полноценная жизнь, и я уже говорила об этом – и обычно говорю это в шутку, – но я верю в любовь хорошего мужчины. Я верю, что мой муж любит меня и заботится обо мне так, что я чувствую себя глубоко, глубоко счастливой. А когда видишь счастливого человека, неважно, сколько ему лет».
56-летняя Робертс добавила: «Анук Эме (французская актриса. – Прим. ред.) сказала мне много лет назад, когда я была совсем юной и мне и в голову не приходило, что у меня когда-нибудь появятся морщины: «До 50 лет ты живёшь со своим лицом в своей жизни, а потом ты живёшь свою жизнь на своём лице».
Джулия призналась Кёртису, что играть актрису в фильме «Ноттинг Хилл» для неё было настоящим испытанием. В какой-то момент она даже думала отказаться от этой роли.
«Одним из самых трудных занятий для меня был ваш фильм [«Ноттинг Хилл», 1999], где я играла киноактрису. Мне было так некомфортно! Мы столько раз говорили об этом, но я почти отказалась от роли, потому что она казалась мне такой неловкой. Я даже не знала, как играть этого человека».
Звезда «Красотки» рассказала, что она не всегда улыбчивая и добрая, как многим может казаться на первый взгляд. В её характере есть и строгость, и прямолинейность. «Мне кажется, я говорю очень прямолинейно. Именно так я себя вижу. Я очень откровенна. В мире много личностей, которые не принимают этого так просто, и это может показаться им очень грубым, даже если мне кажется, что я просто честно говорю о чём-то и говорю, как я это вижу. Я никогда не пытаюсь быть недоброй».
Робертс призналась, почему для неё важно, что на протяжении всей карьеры она работает «с рейтингом G» (без возрастных ограничений). «Я думаю, что скорее можно сказать, что те вещи, которые я предпочитаю не делать, представляют меня. Не хочу критиковать выбор других, но для меня не раздеваться в кино и не быть уязвимой в физическом плане – это выбор, который я делаю для себя».
Большой удачей в жизни Джулии, по её словам, стало то, что ей никогда не приходилось делать выбор между карьерой и семьёй, как многим другим артистам. «Я думаю, что самым удачным аспектом моей семейной жизни и работы является то, что успех в моей трудовой жизни пришёл раньше. Так что к тому времени, когда я добилась успеха в семейной жизни, когда у меня появились муж и дети, которые хотели оставаться дома, я работала уже 18 лет. И поэтому я чувствовала, что у меня есть эта роскошь. Мне не нужно было выбирать одно или другое».
«Поэтому мне было легко сделать паузу в работе, чтобы заняться домашними делами. Но и мои дети должны видеть, что моя творческая жизнь имеет для меня смысл. Я хочу, чтобы они это понимали. Выходить из дома и заниматься творчеством – это очень важно и жизненно необходимо. И это не отменяет моей любви к дому. Это ещё один уровень моей жизни».