Эти детские имена были самыми популярными в Эстонии в прошлом году

Зарегистрирована 131 пара близнецов, 42 пары мальчиков, 35 пар девочек и 54 смешанных пар. Также родились четверняшки. В Таллинне, Харьюмаа – 1602, Хийумаа – 62, Ида-Вируммаа – 685, Йыгевамаа – 214, Ярвамаа – 275, Ляэнемаа – 161, Ляэне-Вируммаа – 424, Пылвамаа – 190, Пярнумаа – 668, Рапламмаа – 248 , Сааремааа 286, Тартуммаа 1517, Валгаммаа 176, Вильяндимаа 365 и в Вырумаа родилось 239 детей.

В прошлом году самыми популярными именами для девочек стали София, Миа, Ева, Оливия, Эмили, Ленна, Эмма, Амелия, Эмилия и Саара. Мальчиков чаще всего называли Марком, Хьюго, Робином, Мироном, Оливером, Себастьяном, Расмусом, Дэвидом, Мартином и Джаспером.

В 2023 году было заключено 5822 брака, из них 303 – священнослужителями. Расторгнуто 2523 брака. Новое имя получили 2219 человек. Из них имя - 521, фамилия - 1464 и имя и фамилия - 234 человека.

В прошлом году было зарегистрировано 15 832 смерти.

В декабре прошлого года зарегистрировано 769 рождений, родилось 392 мальчика и 377 девочек. Зарегистрировано двенадцать пар близнецов, одна пара мальчиков, четыре пары девочек и семь смешанных пар. Было зарегистрировано 346 браков, 235 разводов и 1600 смертей. Новое имя получили 130 человек.

В 2022 году зарегистрировано 11 588 рождений, 6 386 браков (из них 392 священнослужителей), 2 434 разводов и 17 245 смертей. Новое имя получили 2118 человек.

Отдел народонаселения Министерства внутренних дел ведет учет зарегистрированных записей о семейном положении. Родовое поведение – это длительный процесс, на который не влияют ежемесячные колебания. Статистику населения и изменения в демографической ситуации можно прокомментировать и объяснить в Департаменте статистики.