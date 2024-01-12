ФОТО ⟩ В четверг вечером в Маарду загорелся автомобиль: полиция выясняет обстоятельства

В группе Facebook «EZ-дуны!» появились фотографии того, как в четверг вечером загорелся автомобиль, припаркованный между жилыми домами в Маарду.

Сийм Палу, менеджер по связям с общественностью Северного спасательного центра, сказал, что сообщение о пожаре поступило в центр спасения в 22.59.

«Поступило сообщение, что перед жилым домом на улице Авара в Маарду открытым пламенем горит легковой автомобиль. Спасатели из Мууга потушили горящий Ситроен в 23.51», - подтверждает Палу, добавляя, что полиция продолжает выяснять обстоятельства.

В комментариях один из жителей пишет, что, к счастью, владельцы машин, припаркованных рядом, были дома и смогли перепарковать свои автомобили подальше.

Есть предположение, что это был поджог. В комментариях один из комментаторов утверждает, что машину подожгли, потому что она была припаркована не там, где надо.