45-летний холостяк: в Эстонии полно женщин, но с каждой что-то не так

Издание Nelli пообщалось с мужчиной, который до сих пор не нашел себе жену. «С каждой что-то не так», - сетует Сийм, работающий менеджером по продажам.
В 2023 году Сийм встречался с пятью женщинами. «Первой, кого я нашел в Tinder, была Маарья. Сорокалетняя умная и интеллигентная женщина. Острый ум и отличное чувство юмора. К сожалению, мы поссорились из-за футбола. Ей нравится Месси, а я считаю, что Месси - дерьмо. Наше расставание было некрасивым. Она назвала меня педиком-Роналду, а я так разнервничался, что напился до беспамятства. Утром Маарья исчезла».
Следующей, кого Сийм снял с дистанции, стала 42-летняя художница Анна. «Я очень ценю ее творческий подход и свободный дух, но... черт, вот она, грань. Я сказал: почему ты устраиваешь детскую мазню. Не знаю, нарисуй кошку, но это была не кошка. Я сам нарисую кошку получше. Эта Анна была прекрасным примером того, что в художественную академию принимают дилетантов, а когда они выходят оттуда, у них еще хуже навыки работы, чем когда они поступали в школу. Кучка дилетантов и наркоманов, вот и все. Мы окончательно рассорились после того, как я спустил в унитаз заначку кетамина Анны. Я сказал ей, чтобы она посмотрела на свои фотографии в трезвом виде, тогда ты поймешь, почему никто не покупает твое дерьмо».
В начале мая сердце Сийма согрела 38-летняя фитнес-инструктор. «Очень скоро стало ясно, что наши образы жизни не совпадают. Я люблю комфорт и завтрак в постель, а Мари начинает день в спортзале со смузи. Я чувствовал себя рядом с ней немного неловко, потому что она была слишком мускулистой. Я понял, что искал женщину, с которой можно было бы смотреть телевизор, а не ходить в спортзал».
Далее Сийм попытал счастья с 44-летней менеджером среднего звена Лаурой. «Она была гордой и успешной, но самой большой проблемой для меня было то, что ее половые органы были похожи на капустные листья. Не мой вкус! Я направил ее к одному из своих подчиненных, у которой нет проблем с такими мелкими недостатками. Теперь они создают семью, и это радует».
В прошлом году был последний эксперимент с 41-летней страстной попутчицей. «Проблема оказалась в сексе. Хотя я скорее за быстрый секс, она ожидала от меня многочасовых марафонов, а жизнь слишком коротка для этого».
Несмотря на то, что за свою жизнь у Сийма было несколько потенциальных партнеров, подходящий все еще не найден. «У меня тоже есть одна сексуальная фантазия. Я бы хотел трахнуть феминистку шутки ради. Я просто хочу увидеть это лицо!» - улыбается Сийм. Несмотря на то что в Эстонии полно женщин с мелкими недостатками, Сийм считает, что его идеальная пара появится в 2024 году. «Поиски продолжаются!»