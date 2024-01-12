45-летний холостяк: в Эстонии полно женщин, но с каждой что-то не так

В 2023 году Сийм встречался с пятью женщинами. «Первой, кого я нашел в Tinder, была Маарья. Сорокалетняя умная и интеллигентная женщина. Острый ум и отличное чувство юмора. К сожалению, мы поссорились из-за футбола. Ей нравится Месси, а я считаю, что Месси - дерьмо. Наше расставание было некрасивым. Она назвала меня педиком-Роналду, а я так разнервничался, что напился до беспамятства. Утром Маарья исчезла».

Следующей, кого Сийм снял с дистанции, стала 42-летняя художница Анна. «Я очень ценю ее творческий подход и свободный дух, но... черт, вот она, грань. Я сказал: почему ты устраиваешь детскую мазню. Не знаю, нарисуй кошку, но это была не кошка. Я сам нарисую кошку получше. Эта Анна была прекрасным примером того, что в художественную академию принимают дилетантов, а когда они выходят оттуда, у них еще хуже навыки работы, чем когда они поступали в школу. Кучка дилетантов и наркоманов, вот и все. Мы окончательно рассорились после того, как я спустил в унитаз заначку кетамина Анны. Я сказал ей, чтобы она посмотрела на свои фотографии в трезвом виде, тогда ты поймешь, почему никто не покупает твое дерьмо».