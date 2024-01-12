СМОТРИ ⟩ Женщину потрясло содержимое в сумке, купленной в комиссионном магазине

Пользователь TikTok @godsjunk рассказала, что решила последовать совету друзей и стала тщательнее проверять товары, которые покупает в магазинах секонд-хенд. Так и случилось, что в одном из мешков она обнаружила кучу наличных.

Под видео женщины другие люди также комментируют, что ценного они нашли в вещах в секонд-хенде.

«Однажды мама нашла в кармане пальто 600 долларов (около 550 евро).» «Также проверьте декоративные подушки. Однажды я нашел внутри него 750 долларов (685 евро).» «С этого момента я тщательно проверяю все сумки, которые продаются в магазине», — пишут в комментариях под видео.

Эстонцы также сообщают, что случайно могут обнаружить в кармане старой куртки или сумке: забытые там деньги с прошлого раза. «У меня была куртка, которую я не носил по крайней мере три года, и когда я однажды вспомнила о ней и достала, то нашла в кармане 50 евро. Вы можете себе представить мое счастье! Интересно, почему я ранее не заметила «исчезновения» этих денег, потому что это все равно довольно большая сумма", – говорит 47-летняя Хели.

«Я случайно выбросила деньги вместе с чеками. К счастью, муж обнаружил их в мусоре. Это была небольшая сумма, но деньги есть деньги», — говорит Майги.

А вы находили что-то ценное внутри вещей, купленных в комиссионном магазине? Если да, оставьте свой ответ в комментариях?