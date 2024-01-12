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«ЭТО ПРИГОВОР» ⟩ Объяснение врача, почему не смогли спасти Соломина

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Юрий Соломин
Юрий Соломин Фото: Grigory Sysoev/Sputnik

Худрук Малого театра Юрий Соломин умер на 89 году жизни. Причина – остановка сердца, спровоцированная недавним ишемическим инсультом. Помимо этого у артиста был букет болезней – гипертония, сахарный диабет второго типа и атеросклероз.

Артист, по словам внучки, ушел из жизни во сне. А всего пару дней назад он вернулся из больницы, где проходил лечение. Хотя речь его так и не восстановилась, да и в пространстве он ориентировался плохо. По словам терапевта Анны Потаповой, в подобных ситуациях врачи делают все, что от них зависит.

«Множественные кровоизлияния при почечной недостаточности и со всеми сопутствующими осложнениями в таком пожилом возрасте – это приговор, к сожалению», – рассказала доктор порталу Regions.

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