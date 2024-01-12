«ЭТО ПРИГОВОР» ⟩ Объяснение врача, почему не смогли спасти Соломина

Артист, по словам внучки, ушел из жизни во сне. А всего пару дней назад он вернулся из больницы, где проходил лечение. Хотя речь его так и не восстановилась, да и в пространстве он ориентировался плохо. По словам терапевта Анны Потаповой, в подобных ситуациях врачи делают все, что от них зависит.