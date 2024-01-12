А все ли нам покажут? ⟩ Названа дата выхода биографического фильма о Майкле Джексоне

По данным Deadline, фильм «Майкл», в котором роль короля поп-музыки исполняет племянник покойной суперзвезды «Триллера» 27-летний Джафар Джексон, выйдет в прокат в США 18 апреля 2025 года, а зарубежной дистрибуцией займется Universal.

Биографическая музыкальная драма режиссера Антуана Фукуа по сценарию Джона Логана рассказывает о жизни и четырех десятилетиях карьеры Майкла Джексона, который был одним из восьми детей Джексона, пятеро из которых составляли оригинальную поп-сенсацию «Джексон 5».

По словам представителей Lionsgate, в фильме будут рассмотрены все аспекты жизни Майкла, хотя неизвестно, как и будут ли затронуты более скандальные эпизоды из его жизни, включая обвинения в сексуальном насилии над детьми, учитывая тот факт, что снимается фильм в усадьбе звезды.

За свою четырехдесятилетнюю карьеру Майкл внес свой вклад в музыку, танцы и моду, а также в личную жизнь, ставшую достоянием общественности, и стал глобальной фигурой в популярной культуре.

К концу 1983 года альбом Джексона Thriller был продан тиражом 32 миллиона копий по всему миру и стал самым продаваемым студийным альбомом всех времен. 7 февраля 1984 года он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

За годы, прошедшие с 1980-х, «Триллер» укрепился в статусе самого продаваемого альбома всех времен и народов - по всему миру было продано более 70 миллионов копий.