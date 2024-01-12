Предприниматель из Харьюмаа остался без пособия на новый электромобиль: ни одна машина не проехала и километра

«Ни одна из машин не проехала ни одного километра, но их не посчитали новыми», - говорит Арво, который не получил пособие на покупку нового электромобиля. По словам координатора проекта Центра инвестиций в окружающую среду, причиной отзыва стала первичная регистрация автомобиля в Латвии.