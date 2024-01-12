«Ни одна из машин не проехала ни одного километра, но их не посчитали новыми», - говорит Арво, который не получил пособие на покупку нового электромобиля. По словам координатора проекта Центра инвестиций в окружающую среду, причиной отзыва стала первичная регистрация автомобиля в Латвии.
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Предприниматель из Харьюмаа остался без пособия на новый электромобиль: ни одна машина не проехала и километра
«В конце прошлого года мы купили для компании два электромобиля. Это было стратегическое решение латвийской материнской компании - сделать весь автопарк более «зеленым»», - говорит Арво (имя изменено, известно редакции), работающий в эстонском филиале латвийской частной компании, зарегистрированном в Харьюмаа.