Военный беженец из Судана Мухаммад Ибрагим Усман отбывает четырехлетний срок в Тартуской тюрьме за изнасилование. Теперь к его сроку добавилось еще три года, после того как он был осужден за избиение своего товарища и угрозы в адрес тюремных служащих, пишет Elu24.
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Обвиненному в изнасиловании таллиннской школьницы суданцу придется заплатить тысячи евро штрафа за новые преступления
Мухаммад Ибрагим Усман из Судана был обвинен в том, что 14 декабря 2022 года неоднократно избивал своего сокамерника по лицу и телу в туалете и коридоре Тартуской тюрьмы. Он также обвиняется в угрозах убийством в адрес сотрудников тюрьмы.