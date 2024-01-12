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Обвиненному в изнасиловании таллиннской школьницы суданцу придется заплатить тысячи евро штрафа за новые преступления

Трийн Роос
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Мухаммад Ибрагим Усман в Харьюском уездном суде.
Мухаммад Ибрагим Усман в Харьюском уездном суде. Фото: Remo Tõnismäe

Военный беженец из Судана Мухаммад Ибрагим Усман отбывает четырехлетний срок в Тартуской тюрьме за изнасилование. Теперь к его сроку добавилось еще три года, после того как он был осужден за избиение своего товарища и угрозы в адрес тюремных служащих, пишет Elu24.

Мухаммад Ибрагим Усман из Судана был обвинен в том, что 14 декабря 2022 года неоднократно избивал своего сокамерника по лицу и телу в туалете и коридоре Тартуской тюрьмы. Он также обвиняется в угрозах убийством в адрес сотрудников тюрьмы.

Тартуский уездный суд принял решение признать Мухаммада Ибрагима Усмана виновным в нападении и приговорил его к восьми месяцам лишения свободы. Усман также был признан виновным в нападении на государственного служащего и приговорен к трем годам лишения свободы. Суд посчитал, что более легкое наказание покрывается более тяжким, а значит, наказание за эти преступления по-прежнему составляет три года лишения свободы.

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