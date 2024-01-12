Обвиненному в изнасиловании таллиннской школьницы суданцу придется заплатить тысячи евро штрафа за новые преступления

Мухаммад Ибрагим Усман из Судана был обвинен в том, что 14 декабря 2022 года неоднократно избивал своего сокамерника по лицу и телу в туалете и коридоре Тартуской тюрьмы. Он также обвиняется в угрозах убийством в адрес сотрудников тюрьмы.

Тартуский уездный суд принял решение признать Мухаммада Ибрагима Усмана виновным в нападении и приговорил его к восьми месяцам лишения свободы. Усман также был признан виновным в нападении на государственного служащего и приговорен к трем годам лишения свободы. Суд посчитал, что более легкое наказание покрывается более тяжким, а значит, наказание за эти преступления по-прежнему составляет три года лишения свободы.