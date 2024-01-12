Финский политик считает, что в Европейском союзе нужно запретить TikTok: он способствует распространению пропаганды

Видеоплатформа TikTok уже не раз становилась предметом разговоров о распрстранении данных и безопасности. В сентябре Postimees Majandus писали, что TikTok открывает долгожданный центр обработки данных в Ирландии. Предполагалось, что этот шаг снимет беспокойство по поводу безопасности данных в Европе.