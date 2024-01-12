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Финский политик считает, что в Европейском союзе нужно запретить TikTok: он способствует распространению пропаганды

Стен Таливеэ
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Фото: Dado Ruvic / Reuters / Scanpix

Депутат финского парламента Аура Салла убеждена, что китайская видеоплатформа TikTok представляет угрозу безопасности для Европы. «Если кандидат в президенты или ваш ребенок загружает видео в TikTok, то они могут помочь Китаю разработать технологию, предназначенную для распространения пропаганды коммунистической партии».

Видеоплатформа TikTok уже не раз становилась предметом разговоров о распрстранении данных и безопасности. В сентябре  Postimees Majandus писали, что TikTok открывает долгожданный центр обработки данных в Ирландии. Предполагалось, что этот шаг снимет беспокойство по поводу безопасности данных в Европе.

Однако Аура Салла заявила в интервью Helsingin Sanomat, что, по ее мнению, TikTok представляет угрозу безопасности для Европы. По словам Саллы, видеоролики TikTok используются для распространения китайской пропаганды.

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