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РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ СЛУХИ ⟩ Самая скандальная блондинка Эстонии рассталась с очередным возлюбленным

Limon.ee
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Фото: Kuvatõmmis Instagrami lugudest

Бригитте Сюзанне Хунт, которая только в конце прошлого года объявила о том, что у нее появился новый бойфренд, по слухам, уже с ним рассталась, пишет Elu24.

Слухи о расставании Бригитте Сюзанне Хунт, которая в конце прошлого года влюбилась по уши в своего предполагаемого возлюбленного Карла Кяхра, начали распространяться, когда в редакцию стали поступать сообщения о том, что светская львица уже рассталась со своим новым кавалером.

В почтовый ящик Elu24 также поступила следующая информация: «Бригитте Сюзанне Хунт рассталась со своим бойфрендом Карлом, которого она отбила у подруги».

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