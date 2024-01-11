РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ СЛУХИ ⟩ Самая скандальная блондинка Эстонии рассталась с очередным возлюбленным

Слухи о расставании Бригитте Сюзанне Хунт, которая в конце прошлого года влюбилась по уши в своего предполагаемого возлюбленного Карла Кяхра, начали распространяться, когда в редакцию стали поступать сообщения о том, что светская львица уже рассталась со своим новым кавалером.