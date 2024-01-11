Рэпер 50 Cent решил отказаться от секса в 2024 году

Известный американский рэпер 50 Cent заявил, что решил отказаться от секса в 2024 году. Рэпер никогда не был женат, а о его личной жизни известно крайне мало. Так что не исключено, что он сейчас один. Рэпер сообщил об своем странном решении на своей странице в Instagram.

Кертис Джеймс Джексон III, который выступает под псевдонимом 50 Cent, заявил, что весь поглощен какой-то новой идеей, которую пока держит в секрете. Так что он решил воздерживать от секса.

«Моя новая идея настолько масштабна, что у меня нет времени отвлекаться. Я практикую воздержание и медитирую, и концентрируюсь на своих целях. Надеюсь, этот Новый год поможет выйти на новый уровень», - написал 48-летний рэп-исполнитель.