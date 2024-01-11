Рэпер 50 Cent решил отказаться от секса в 2024 году

Известный рэпер Кертис Джеймс Джексон III заявил, что теперь будет практиковать воздержание. Этим летом рэперу исполнится 49 лет, пишет Focus.
Известный американский рэпер 50 Cent заявил, что решил отказаться от секса в 2024 году. Рэпер никогда не был женат, а о его личной жизни известно крайне мало. Так что не исключено, что он сейчас один. Рэпер сообщил об своем странном решении на своей странице в Instagram.
Кертис Джеймс Джексон III, который выступает под псевдонимом 50 Cent, заявил, что весь поглощен какой-то новой идеей, которую пока держит в секрете. Так что он решил воздерживать от секса.
«Моя новая идея настолько масштабна, что у меня нет времени отвлекаться. Я практикую воздержание и медитирую, и концентрируюсь на своих целях. Надеюсь, этот Новый год поможет выйти на новый уровень», - написал 48-летний рэп-исполнитель.