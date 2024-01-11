Певица Монеточка стала матерью во второй раз

«Вчера вечером у нас родился мальчишка ростом 50 см. Все, слава богу, прошло легко и быстро. Знаю, что многие догадывались и ждали вместе с нами, но публично не хотела говорить про беременность. Люблю своих малышей, люблю моего мужа Витю и благодарю всех вас за поздравления», - написала она.

У певицы и ее мужа, саунд-продюсера Виктора Исаева, также есть дочь Нина, которая родилась в августе 2022 года.

Хотя о второй беременности Монеточка публично не объявила, она проговорилась об этом во время стрима с поклонниками. Певица сказала, что перестала любить мясо, отметив, что у нее «и в первую беременность так было», после чего улыбнулась и закончила трансляцию.

Монеточка публично выступает против войны в Украине и в прошлом году вместе с мужем эмигрировала из России в Литву.