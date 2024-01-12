ГОРОСКОП НА 12 ЯНВАРЯ ⟩ Овны преодолеют все преграды, а Ракам придется заняться не слишком приятными делами

Скорпион

Этот день будет удачным для Скорпионов; он обещает принести любовь и взаимопонимание. Уравновешенность и внутреннее ощущение покоя позволят вам философски относиться к неприятностям, возникающим на пути к успеху. Сегодня не следует строить долгосрочных планов: сосредоточьтесь на решении хоть и мелких, но актуальных проблем.

Мужчинам-Скорпионам следует быть внимательнее к окружающим женщинам, в особенности – членам семьи. К вечеру настроение может ухудшиться; старайтесь контролировать свои эмоции, избегайте необдуманных высказываний и резких критических замечаний. Не забывайте, что ваша неудовлетворенность происходящим вокруг – вовсе не повод обижать близких.

Стрелец

Несмотря на благоприятный день и позитивные тенденции этого дня, Стрельцы чувствуют себя неуверенно и сомневаются в своих силах; именно в этом кроется причина перепадов настроения, настигающей вас временами мрачности, а порой – и серьезных эмоциональных срывов. Не ищите проблем там, где их нет, и не пытайтесь следовать всем советам, которые получаете. Доверяя собственной логике, вы добьетесь многого, а вот идти на поводу у других опасно.

В отношениях с близкими могут произойти перемены, к которым вы пока не готовы. Прежде, чем возмутиться или обидеться, обоснуйте свою позицию – человек, которому вы небезразличны, непременно прислушается к вашему мнению.

Козерог