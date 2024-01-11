ФОТО ⟩ Житель Таллинна расстроен из-за недовеса в Rimi: хочешь сэкономить, а в итоге платишь за воздух

Андрей приобрел свиную лопатку в гипермаркете Rimi в торговом центре Ülemiste, вес которой на упаковке был указан как 1,302 кг. «На следующий день, когда я начал резать мясо, почему-то решил его взвесить и какого же было мое удивление, когда на весах я увидел другую цифру - 1,209 кг».

Фото: limon.ee

Житель Таллинна даже не возмутился, а скорее немного расстроился. «Получается, что люди видят скидку на продукт, а в наше время скидки интересуют если не всех поголовно, то большинство жителей нашей страны, покупают, хотят сэкономить, а оказывается, что переплачивают за воздух. Как такое возможно и почему вообще подобное происходит», - задается вопросом Андрей.

Фото: limon.ee

Мы обратились за комментарием к руководителю отдела по работе с клиентами Rimi Eesti Элине Рант, которая признала, что время от времени их служба поддержки действительно получает подобные жалобы.

«Мы решаем их в зависимости от конкретной ситуации. В данном случае проблема может быть и в весах клиента, например, если они не откалиброваны, но, конечно, это может быть и человеческая ошибка с нашей стороны при взвешивании. Мы настоятельно рекомендуем клиенту написать в нашу службу поддержки», - сказала Рант.

Андрей утверждает, что проверил домашние кухонные весы, взвесив несколько других продуктов, купленными на развес - вес оказался верным, так что проблему в самих весах можно исключить. Он также последовал совету представителя Rimi Eesti и обратился в службу поддержки клиентов, но ответа пока не получил.

А как часто вы взвешиваете развесные продукты и сталкивались ли вы с недовесом? Делитесь своими историями в комментариях!