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СМОТРИ ⟩ Нож в хлебе, травка в подгузнике: самые странные вещи, которые пассажиры пытались пронести в самолет

Limon.ee
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Запрещенные вещи.
Запрещенные вещи. Фото: MeSamong/Shutterstock

Существуют довольно строгие требования к предметам, которые пассажирам разрешается брать на борт самолета в ручной клади. Тем не менее, путешественники регулярна пытаются пронести в самолет «запрещенку». Чаще всего пассажиры пытались незаконно пронести на борт взрывчатку, патроны, ножи и наркотики, пишет Unian.

Администрация транспортной безопасности США (TSA) опубликовала в своих соцсетях список 10 самых странных вещей, которые люди пытались пронести в самолеты в 2023 году.

Возглавило рейтинг «инертное скрытое взрывчастое вещество», спрятанное внутри банки от энергетического напитка Bang Energy (дословно «взрывная энергия» – ред.) в аэропорту Талсы в Оклахоме. «Номер один точно не был бодрящим способом начать день в аэропорту», – написали в TSA.

Второе место досталось изъятым в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия шишечкам конопли, спрятанным в подгузнике, а третье – картриджу с самодельным взрывным устройством CO2, который сотрудники службы безопасности обнаружили в аэропорту Сакраменто.

Четвертую строчку занял автомат, под завязку заряженный 163 патронами, который изъяли в аэропорту Нового Орлеана. Замкнул пятерку нож, который пытались провезти в протезе ноги через главный аэропорт Аляски «Анкоридж».

Также в топ-10 попали 35-мм снаряд (аэропорт Шарлотт-Дуглас), метамфетамин в банке от приправы для крабового варения (аэропорт Нового Орлеана), нож в буханке хлеба (аэропорт Сиэтла), копии патронов (аэропорт Миннеаполиса) и метательные ножи наруто (аэропорт Бостона).

Как сообщал Unian, ранее в аэропорту Вашингтона офицеры TSA обнаружили заряженный пистолет в ручной клади мужчины, когда он проходил через сканер в аэропорту. Нарушитель же ошарашил объяснением случившегося, заявив, что он ничего не знал о наличии оружия, а злополучную сумку в дорогу собирала его жена.

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