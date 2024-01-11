СМОТРИ ⟩ Нож в хлебе, травка в подгузнике: самые странные вещи, которые пассажиры пытались пронести в самолет

Администрация транспортной безопасности США (TSA) опубликовала в своих соцсетях список 10 самых странных вещей, которые люди пытались пронести в самолеты в 2023 году.

The reviews are in! Check out TSA’s Top 10 Best Catches of 2023. What review would you give these things? You can find each item below on this (Thread emoji): pic.twitter.com/ugC7LIcF5X — TSA (@TSA) January 9, 2024

Возглавило рейтинг «инертное скрытое взрывчастое вещество», спрятанное внутри банки от энергетического напитка Bang Energy (дословно «взрывная энергия» – ред.) в аэропорту Талсы в Оклахоме. «Номер один точно не был бодрящим способом начать день в аэропорту», – написали в TSA.

Второе место досталось изъятым в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия шишечкам конопли, спрятанным в подгузнике, а третье – картриджу с самодельным взрывным устройством CO2, который сотрудники службы безопасности обнаружили в аэропорту Сакраменто.

Четвертую строчку занял автомат, под завязку заряженный 163 патронами, который изъяли в аэропорту Нового Орлеана. Замкнул пятерку нож, который пытались провезти в протезе ноги через главный аэропорт Аляски «Анкоридж».

Также в топ-10 попали 35-мм снаряд (аэропорт Шарлотт-Дуглас), метамфетамин в банке от приправы для крабового варения (аэропорт Нового Орлеана), нож в буханке хлеба (аэропорт Сиэтла), копии патронов (аэропорт Миннеаполиса) и метательные ножи наруто (аэропорт Бостона).

Как сообщал Unian, ранее в аэропорту Вашингтона офицеры TSA обнаружили заряженный пистолет в ручной клади мужчины, когда он проходил через сканер в аэропорту. Нарушитель же ошарашил объяснением случившегося, заявив, что он ничего не знал о наличии оружия, а злополучную сумку в дорогу собирала его жена.