ГОРОД БУДЕТ СТОЯТЬ НА УШАХ! ⟩ Виски, кола... Королева танцпола: в Таллинн едет не только Ханза, но и Конфуз

В 2017 году вместе с Джаро создали в Саратове дуэт Джаро&Ханза. Самыми популярными песнями группы стали «Королева танцпола» и «Ты мой кайф», которая даже попала на первые места в чартах Мексики, Венесуэлы, Колумбии, Испании, Португалии, Германии.

В январе 2019 года Ханза вместе с друзьями запустили музыкальный лейбл Legacy Music. Они взяли под продюсирование таких артистов, как Ramil’, Мэвл, 10AGE, Konfuz, Kambulat, Горный.

Двери в клуб открываются в 23:00, стоимость билета - 10 евро, VIP-билет - 50 евро, в стоимость которого входит неограниченное количество алкоголя.

Двери в клуб открываются в 23:00, стоимость билета - 10 евро, VIP-билет - 50 евро, в стоимость которого входит неограниченное количество алкоголя.