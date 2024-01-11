Романтический вечер скандальной звезды эстонского TikTok принял неожиданный поворот: полиция прокомментировала

Скандальный эстонский тиктокер Кая Линкманн поздно вечером во вторник на глазах у сотен людей ворковала в прямом эфире с новым неизвестным парнем. Однако через несколько часов ситуация между Каей и мужчиной обострилась, и зрители Каи якобы даже вызвали полицию. Руководитель региональной группы Пярнуского уезда Тыну Кивис рассказал, что дежурный полицейский сразу же начал собирать дополнительную информацию об инциденте и, в частности, посмотрел прямую трансляцию в TikTok.