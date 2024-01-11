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Романтический вечер скандальной звезды эстонского TikTok принял неожиданный поворот: полиция прокомментировала

Кристийна Рейманд Кетлин Крузе
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Фото: Kuvatõmmis videost

Скандальный эстонский тиктокер Кая Линкманн поздно вечером во вторник на глазах у сотен людей ворковала в прямом эфире с новым неизвестным парнем. Однако через несколько часов ситуация между Каей и мужчиной обострилась, и зрители Каи якобы даже вызвали полицию. Руководитель региональной группы Пярнуского уезда Тыну Кивис рассказал, что дежурный полицейский сразу же начал собирать дополнительную информацию об инциденте и, в частности, посмотрел прямую трансляцию в TikTok.

Тихий поздний вечер вторника, и большинство жителей Эстонии ложатся спать. Но только не Кая Линкманн, которая живет недалеко от Хяэдемеэсте.

Женщина снова вела прямой эфир в TikTok с загадочным мужчиной. 

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