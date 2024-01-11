НЕОЖИДАННО ⟩ Известная американская певица работает на военных: или все-таки нет?

«Что касается этой теории заговора, то ее надо выбросить из головы», - приводит издание слова заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

При этом представитель Минобороны США в своем комментарии использовала слова из песни Свифт Shake It Off («Выбросить из головы»). Затем, затронув вопрос о финансировании правительства США, Сингх сделала отсылку к другой песне Свифт — Out Of The Woods («Вне опасности»).

Как поясняет Politico, телеканал Fox News сообщал, что «около четырех лет назад подразделение психологических операций Пентагона предложило сотрудничество Тейлор Свифт». Затем в эфире ТВ показали видео 2019 года с конференции, организованной центром киберзащиты НАТО, на которой Свифт привели в пример «влиятельного человека».