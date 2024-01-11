Рианна разделась до нижнего белья и показала, как сексуально может выглядеть тело матери двоих детей

Всю беременность Рианна надевала сексуальные наряды и носила красный цвет, максимально привлекая к себе внимание. Она была одной из немногих звезд, кому «пузатые луки» принесли популярность. Поклонники гордо называли певицу примером, как должна выглядеть женщина в положении.

Но даже после вторых родов Рианна не растеряла сексуальности и уверенности в себе. А также привычки оголяться. Но на этот раз фотосессия в ярко-розовом белье оказалась частью рекламной компании собственного бренда Fenty Beauty.

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Певица позирует в дорого выглядящем нижнем белье цвета фуксия и гордо демонстрирует подтянутую фигуру. Согласитесь, выглядит очень красиво. Особенно в сочетании с ноготками и помадой в тон белья. Стоит также отметить, что в плане веса и внешности женщин знаменитость всегда говорила, что важно любить себя любой. Поэтому коллекции одежды от Рианны не ограничиваются размером М, а включают и другие.