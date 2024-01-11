Профессор: жена с высшим образованием, а муж нет – высокий риск развода

Какую роль в семье играют образование и интеллигентность партнеров? На этот вопрос в программе Латвийского Радио 1 Ģimenes studija ответила доцент факультета социальных наук Латвийского университета Марита Зитмане, пишет RUS TVNET.
Международные изыскания показали ярко выраженную связь между более низким уровнем образования мужчины и стабильностью брака.
«Если женщина в такой паре имеет высшее образование, существует высокий риск развода. Однако если высшее образование у обеих партнеров, риски нивелируются и такой брак в принципе стабилен. Это относительно новый феномен, поскольку в недавнем прошлом у хорошо образованных женщин был высокий риск не выйти замуж, потому что они не соответствовали стереотипу, о том, что такое хорошая жена и мать, однако сейчас, даже в странах с консервативным брачным рынком, таких как Китай или Индия, высшее образование женщины становится плюсом и бонусом. И у нее больше шансов найти партнера. В том числе и потому, что такая женщина принесет в семью больше дохода.
Если в 50-е годы прошлого века высшее образование у женщины зачастую было препятствием для замужества, то сейчас, в мировом масштабе, это считается плюсом», - пояснила профессор.
Зитмане добавила, что исследования показывают, что в целом люди с высшим образованием менее агрессивны и тревожны, спокойно и оптимистично смотрят на жизнь. В свою очередь те, кто не обременен образованием, зачастую более неуравновешенны и агрессивны и это нередко приводит к расколу в семье.
«В принципе, уровень образования формирует общий взгляд на жизнь, а также такие аспекты, как умение контролировать своим эмоции, способствует эмоциональной интеллигентности», - подытожила профессор.