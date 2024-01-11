Профессор: жена с высшим образованием, а муж нет – высокий риск развода

«Если женщина в такой паре имеет высшее образование, существует высокий риск развода. Однако если высшее образование у обеих партнеров, риски нивелируются и такой брак в принципе стабилен. Это относительно новый феномен, поскольку в недавнем прошлом у хорошо образованных женщин был высокий риск не выйти замуж, потому что они не соответствовали стереотипу, о том, что такое хорошая жена и мать, однако сейчас, даже в странах с консервативным брачным рынком, таких как Китай или Индия, высшее образование женщины становится плюсом и бонусом. И у нее больше шансов найти партнера. В том числе и потому, что такая женщина принесет в семью больше дохода.