Ученые впервые пригласили инопланетян посетить Землю

"Мы нацелены на систему TRAPPIST-1, потому что мы можем получить ответ оттуда в течение срока жизни одного человека при условии, что наше послание кто-то действительно получит и расшифрует".

Астробиолог и специалист организации по поиску внеземного разума SETI Роберт Лоддер