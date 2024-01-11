Умер актер Юрий Соломин

Соломин был госпитализирован в ноябре: попал в реанимацию, затем его состояние стабилизировалось.

Юрий Соломин - художественный руководитель Государственного Академического Малого театра. Снимался в кинофильмах «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «ТАСС уполномочен заявить…», «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Московская сага» и т.д. Старший брат актера театра и кино Виталия Соломина, умершего в 2002 году. Народный артист СССР и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».