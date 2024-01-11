Британка воссоединилась со своим потерянным котом спустя семь лет, но радость была недолгой

Впрочем, хозяйка приняла сложное решение.

Все это время животное жило на фабрике всего в 200 метрах от дома. Об этом пишет Wales Online.

Барстоу сказала, что была шокирована, когда в ее дверь постучала ветеринар и сообщила, что ее любимец найден.

«Она спросила меня, являюсь ли я владелицей кота по кличке Дюк. Я не могла в это поверить», - поделилась женщина. «Она рассказала мне, что его нашли в 200 метрах от моего дома, на фабрике. Я была шокирована».

Оказалось, что Дюк жил на фабрике, где рабочие снабжали его едой и укрытием от холода. В результате они отвезли кота в ветеринарную клинику, когда решили, что фабрика опасна для него.

Там обнаружили, что у Дюка есть микрочип, но номер телефона Стефани устарел. Ветеринар поехала по указанному адресу Барстоу и лично сообщила ей хорошие новости.

Барстоу сказала, что она была очень рада воссоединению с Дюком, но изменения в ее семье, в частности собака и новорожденный ребенок, заставили ее принять сложное решение. Она нашла Дюку новую семью.

Стефани говорит, что кот теперь счастлив в своем новом доме и она регулярно получает новости от его хозяина. Она также посоветовала людям, которые сейчас ищут пропавшего питомца, никогда не терять надежду.