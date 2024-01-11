Tall Ships Races 2024 приглашает детей к участию в конкурсе рисунков

Руководитель проекта Tall Ships Races Марье Тыэмяэ отметила, что это событие - прекрасная возможность для детей и молодежи поближе познакомиться с морской тематикой и мореплаванием, а также показать, как дети воспринимают жизнь в городе у моря.

«Надеемся, что детский конкурс рисунков поможет создать в городе галерею морских красок с парусниками, лайнерами, солнцем и ветром», - сказала Тыэмяэ.

К участию в конкурсе Tuult purjedesse! («Попутного ветра!») приглашают детей от пяти до двенадцати лет. Каждый участник может представить одну работу. Формат рисунка должен быть A4 или A3, может быть вертикальным или горизонтальным. Работу нужно сфотографировать и прислать в цифровом формате. Рисунок должен быть выполнен от руки, а не на компьютере. Зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ. Рисунки принимаются до 31 марта 2024 года.

Все представленные работы будут оцениваться жюри, которое выберет три лучшие работы в возрастных категориях от 5 до 7 лет, от 8 до 10 лет, от 11 до 12 лет. Победители будут объявлены в День защиты детей, 1 июня, в Летной гавани. Победители в каждой возрастной категории получат награды, которые будут предоставлены Таллиннским департаментом культуры и спорта и Tall Ships Races Tallinn 2024 в сотрудничестве с партнерами. Лучшие работы будут участвовать в выставке.

С 11 по 14 июля 2024 года в Таллинне состоится морское мероприятие Tall Ships Races, в рамках которого столичные порты посетят более 50 крупных парусников. В течение четырех дней в портах Таллинна будет царить праздничная атмосфера – можно будет посетить парусники, услышать выступления лучших эстонских артистов, а также принять участие в разнообразных тематических мероприятиях.

Tall Ships Races - международная учебная регата с многолетней традицией, цель которой – привлечь и обучить молодых людей, а также обратить внимание на состояние морской среды и бережное отношение к природе. Главный организатор регаты - международная ассоциация парусного спорта Sail Training International. Таллиннский этап регаты организуют город Таллинн, Эстонский морской музей, Таллиннский порт, порт Ноблесснер, а также Эстонское молодежное общество парусного спорта. Подробная информация ЗДЕСЬ.