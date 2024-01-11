Горячий сок и другие здоровые альтернативы глинтвейну

Травяные или ягодные чаи

Обычные черный и зеленый чаи тоже хороши, но с ними и так все понятно. А вот горячий настой ароматных трав или сушеных ягод в термосе или кружке еще и удивит интересным вкусом и создаст хорошее настроение.

«Очевидный плюс таких чаев – в них нет кофеина и танина, их можно давать детям и беременным женщинам. А еще можно подобрать травы, полезные для здоровья или исцеления дыхательных путей», – подсказывает Руслан.

Традиционно заваривают ромашку, липу, мелиссу, мяту, зверобой, шиповник, боярышник, каркаде. Если вы не знаете, как та или иная трава подействует на ваш организм, лучше сперва проконсультироваться с терапевтом. Или хотя бы узнать о свойствах конкретных растений.

Залейте замороженные или сушеные ягоды или фрукты кипятком и дайте чаю настояться. При желании добавьте мед. Травяные чаи лучше всего готовить на водяной бане или заваривать их в термосе.

Имбирный чай

Имбирь известен своими согревающими свойствами и прекрасно помогает бороться с первыми симптомами простуды. И эффективно предотвращает ее атаку. В нем содержатся витамины С, В1, В2, и А, а еще – эфирные масла, фосфор, кальций, железо, калий и цинк. Имбирь помогает наладить хорошее пищеварение и разжижает кровь, улучшая ее циркуляцию по сосудам.