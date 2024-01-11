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Горячий сок и другие здоровые альтернативы глинтвейну

Limon.ee
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Рождественский чай.
Рождественский чай. Фото: Tikiro/Shutterstock

Какие напитки хорошо согревают в морозы и укрепляют здоровье, сообщает Womanhit.

Старинная русская традиция гласит, что в морозы лучше всего согреваться разнообразными жидкостями. Тем, кто предпочитает безалкогольные напитки, рассказываем, чем можно заменить классический глинтвейн. Советами помогает шеф-повар Руслан Миронов.

Травяные или ягодные чаи

Обычные черный и зеленый чаи тоже хороши, но с ними и так все понятно. А вот горячий настой ароматных трав или сушеных ягод в термосе или кружке еще и удивит интересным вкусом и создаст хорошее настроение.

«Очевидный плюс таких чаев – в них нет кофеина и танина, их можно давать детям и беременным женщинам. А еще можно подобрать травы, полезные для здоровья или исцеления дыхательных путей», – подсказывает Руслан.

Традиционно заваривают ромашку, липу, мелиссу, мяту, зверобой, шиповник, боярышник, каркаде. Если вы не знаете, как та или иная трава подействует на ваш организм, лучше сперва проконсультироваться с терапевтом. Или хотя бы узнать о свойствах конкретных растений.

Залейте замороженные или сушеные ягоды или фрукты кипятком и дайте чаю настояться. При желании добавьте мед. Травяные чаи лучше всего готовить на водяной бане или заваривать их в термосе.

Имбирный чай

Имбирь известен своими согревающими свойствами и прекрасно помогает бороться с первыми симптомами простуды. И эффективно предотвращает ее атаку. В нем содержатся витамины С, В1, В2, и А, а еще – эфирные масла, фосфор, кальций, железо, калий и цинк. Имбирь помогает наладить хорошее пищеварение и разжижает кровь, улучшая ее циркуляцию по сосудам.

Натрите корень имбиря на терке или возьмите половину чайной ложки сухого порошка. Залейте кипятком, добавьте меду и лимон – и ваш согревающий напиток готов! А какой у него аромат…

Какао и горячий шоколад

Их можно варить на молоке или его растительных заменителях, а некоторые предпочитают варианты на воде. Добавьте к вашему напитку корицу, миндальный или карамельный сироп, ваниль, гвоздику, анис и какие угодно еще специи. Какао и шоколад богаты магнием и железом, они благотворно влияют на сердечно-сосудистую и иммунную системы, укрепляют кости и защищают от вирусных заболеваний.

«Кстати, маленький кусочек какао-масла, разведенный в подогретом молоке с медом, отлично лечит больное горло и даже очень сильный кашель. Этот напиток обожают дети и им чудесно можно лечить любые зимние недуги», – рассказывает шеф-повар.

То, что муми-мама прописала: глёг

Его можно готовить на вине, но скандинавы, прибалты и муми-тролли так же охотно варят его на основе смородинового, клюквенного или брусничного сока.

«В него добавляют гвоздику, кардамон, имбирь, корочки цитрусовых, розмарин и базилик (травы — опционально)»,  – рассказывает Руслан.

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