Чт, 11.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Наберитесь терпения!» Приезд президента Украины в Эстонию вызвал переполох на дорогах

Limon.ee
Copy

В среду вечером в Эстонию прибыл глава украинского государства Владимир Зеленский. В связи с его визитом сегодня в столице перекрыты несколько центральных улиц. Смотрите галерею!

Визит Зеленского повлек за собой временные ограничения движения в Таллинне: несколько улиц в центре столицы и в Старом городе закрыты для движения и парковки. Из-за этого в четверг утром в центре Таллинна можно было наблюдать, хаотично возникающие, пробки. В центре города и в районе Кадриорга застопорилось движение как автобусов, так и автомобилей. 

«Я стоял на площади Вабадузе 20 минут, – рассказывает редакции Elu24 житель Таллинна. – Нереально! Одна студентка, спешившая в университет, призналась, что ее экзамен даже из-за этого переполоха отложили».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх