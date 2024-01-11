ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Наберитесь терпения!» Приезд президента Украины в Эстонию вызвал переполох на дорогах

Визит Зеленского повлек за собой временные ограничения движения в Таллинне: несколько улиц в центре столицы и в Старом городе закрыты для движения и парковки. Из-за этого в четверг утром в центре Таллинна можно было наблюдать, хаотично возникающие, пробки. В центре города и в районе Кадриорга застопорилось движение как автобусов, так и автомобилей.